40岁「人父巨星」忽然暴瘦脸颊凹陷 身形突现两问题  网民忧心健康亮红灯

现年40岁、早前荣升人父的艺人陈伟霆（William），虽然已组建家庭，但在内地的超高人气丝毫未减。然而，他近日的状态却引起了广大粉丝和网民的热烈讨论。有网民于上海街头及活动上偶遇陈伟霆，并拍下多张照片，相中的他身形与脸颊明显比以往消瘦，甚至出现了颈部前倾和驼背的体态问题，并对其健康状况表示担忧。

陈伟霆忽然暴瘦

从网民发布的偶遇照片可见，无论是与路人粉丝的合照，还是在街上被捕捉到的身影，陈伟霆都显得异常消瘦。其中一张与粉丝的合照中，他戴著眼镜，面部轮廓虽然依旧帅气，但双颊明显凹陷，下颚线条极其突出，与过往饱满的状态判若两人。有网民形容他瘦到「在衣服里晃荡」，看起来十分单薄。在另一组晚宴活动的照片中，他身穿西装，侧脸看下颚线条更是「棱角分明」，身形在宽松的衣物下更显清减。

陈伟霆消瘦惹热议

照片曝光后，大批网民涌入留言区，直言陈伟霆「减肥有点过了」、「瘦脱相」。其中一位网民更表示「超级瘦，同事都在感叹」，可见其消瘦程度已成为热议话题。

陈伟霆颈部前倾惹健康问题？

除了暴瘦问题，陈伟霆的体态亦成为焦点。在多张街拍照中，清晰可见他走路时颈部不自觉地向前伸，背部亦有轻微的驼背迹象。网民对此表示：「他脖子前倾确实厉害」、「有点驼背，脖子往前伸」。不良的体态不仅影响外观，更有粉丝担心会引发健康问题，留言忧心地问：「那样他颈椎以及头部舒服吗？会出现偏头痛这类问题吗？」。

