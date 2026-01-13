曾志伟卸任变甩绳马骝？跟辣妹高难度热情互动画面曝光 内地会合谭咏麟包厢狂欢

现年72岁的曾志伟，在《万千星辉颁奖典礼2025》中获颁「万千光辉荣誉传奇」大奖后，正式宣布卸下TVB总经理的重担。告别五年任期的他，形容自己身心俱疲，甚至一度「迷失自我」。不过卸任后的曾志伟仿佛「甩绳马骝」重获自由，火速返回内地昆明，与谭咏麟、黄日华等明星足球队的老友们会合，其狂欢场面被镜头一一捕捉。

曾志伟包厢内手舞足蹈

在结束足球友谊赛后，曾志伟与一众兄弟们在当地的特色饭店包厢内举行庆功宴。从现场流出的照片可见，卸下一身重担的曾志伟心情大靓，在酒席间手舞足蹈，开怀大笑，兴致高昂时更开心拍掌。

曾志伟与辣妹「叼杯敬酒」

晚宴气氛热烈，其中最引人注目的，莫过于极具民族特色的敬酒环节。其中一张照片显示，一位年轻貌美的女子叼起酒杯「倒身拗后」，而曾志伟则俯身向前以口代手，小心翼翼地泪上嘴巴饮酒。这种被称为「叼杯敬酒」的特殊文化体验，引得在场人士热血沸腾，纷纷拿出手机拍摄，而曾志伟本人更是满脸通红，笑吟吟的表情成为全场焦点。

美女包厢内为嘉宾喂酒

此外，现场还有多位身穿民族服饰的美女，排成一列为嘉宾们轮流喂酒，场面缤纷欢快。曾志伟在如此热情的氛围下，彻底释放自我，尽显其豪爽本色。这次在内地的狂欢，跟曾志伟之前在TVB的五年时间形成强烈对比。曾志伟坦言在TVB的五年总经理任期「太长」，令他身体变差，甚至感到迷失。他表示，过去几年为了工作，失去了许多私人时间和健康。如今，他选择回复自由身，与老友相聚，似乎正是为了弥补过去五年所失去的快乐时光。

