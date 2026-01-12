佘诗曼铜锣湾贴地排队买糖水  零架子尽展亲民本色  打扮简约原来行头十足

现年50岁、刚四度夺得视后的佘诗曼（Charmaine），在中港两地人气一时无俩，是圈中知名的富婆。然而贵为巨星的她，作风却亲民贴地，近日就有网民在铜锣湾街头捕获其踪影，大赞她私下状态极佳，而且生活相当平易近人。

佘诗曼铜锣湾排队买糖水

有网民在社交平台分享，于铜锣湾一间甜品店门外，偶遇佘诗曼正与朋友及契女排队等候外卖。从图片可见，佘诗曼完全没有巨星架子，与其他食客一样在店外耐心等候，尽显其亲民贴地的一面。该网民兴奋表示：「再次来聪嫂甜品又偶遇佘诗曼，排队打包带走，本人也太美了！香港的明星出门一点架子也没有。」目击者更指，佘诗曼最后是「打车走的」，简单的出行方式再次印证其随和的个性。

相关阅读：陈百祥自称提携佘诗曼 惊爆四届视后家事：得我知边个系佢老窦 曾积怨阿佘被公然「问候」

佘诗曼状态一流如少女

当日，佘诗曼以零遮掩的状态示人，在路人镜头下，其五官依然精致，脸部轮廓分明，皮肤白皙紧致，散发著少女感，完全看不出已届半百之龄，有网民更惊叹她「本人看起来只有20多岁」。

佘诗曼简约打扮展低调奢华

虽然佘诗曼的穿搭表面看来十分简约，仅以一件格纹宽版衬衫搭配牛仔裤和波鞋，但实际上却是低调的奢华。有眼尖的网民发现，她身上的Celine格纹衬衫价值逾34,000人民币，脚上的Celine白色高底波鞋亦要价逾7,000人民币，而手上拿著的Louis Vuitton手袋，价值更高达30,000人民币，全身行头总计近8万港元，完美演绎了何谓「低调的富贵」。

相关阅读：佘诗曼遭近距离拍摄掀走光疑云 胸前位置「离奇凸起」惹争议 网民热讨细节反应两极