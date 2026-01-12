Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

佘诗曼铜锣湾贴地排队买糖水  零架子尽展亲民本色  打扮简约原来行头十足

影视圈
更新时间：19:00 2026-01-12 HKT
发布时间：19:00 2026-01-12 HKT

现年50岁、刚四度夺得视后的佘诗曼（Charmaine），在中港两地人气一时无俩，是圈中知名的富婆。然而贵为巨星的她，作风却亲民贴地，近日就有网民在铜锣湾街头捕获其踪影，大赞她私下状态极佳，而且生活相当平易近人。

佘诗曼铜锣湾排队买糖水

有网民在社交平台分享，于铜锣湾一间甜品店门外，偶遇佘诗曼正与朋友及契女排队等候外卖。从图片可见，佘诗曼完全没有巨星架子，与其他食客一样在店外耐心等候，尽显其亲民贴地的一面。该网民兴奋表示：「再次来聪嫂甜品又偶遇佘诗曼，排队打包带走，本人也太美了！香港的明星出门一点架子也没有。」目击者更指，佘诗曼最后是「打车走的」，简单的出行方式再次印证其随和的个性。

相关阅读：陈百祥自称提携佘诗曼 惊爆四届视后家事：得我知边个系佢老窦 曾积怨阿佘被公然「问候」

佘诗曼状态一流如少女

当日，佘诗曼以零遮掩的状态示人，在路人镜头下，其五官依然精致，脸部轮廓分明，皮肤白皙紧致，散发著少女感，完全看不出已届半百之龄，有网民更惊叹她「本人看起来只有20多岁」。

佘诗曼简约打扮展低调奢华

虽然佘诗曼的穿搭表面看来十分简约，仅以一件格纹宽版衬衫搭配牛仔裤和波鞋，但实际上却是低调的奢华。有眼尖的网民发现，她身上的Celine格纹衬衫价值逾34,000人民币，脚上的Celine白色高底波鞋亦要价逾7,000人民币，而手上拿著的Louis Vuitton手袋，价值更高达30,000人民币，全身行头总计近8万港元，完美演绎了何谓「低调的富贵」。

相关阅读：佘诗曼遭近距离拍摄掀走光疑云 胸前位置「离奇凸起」惹争议 网民热讨细节反应两极

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
7小时前
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
2026-01-11 13:15 HKT
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
影视圈
11小时前
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
6小时前
林婷婷结婚丨林婷婷学霸老公李天耀「钻石级履历」大公开 同为TVB主播 精通设计、木工、电影制作
林婷婷结婚丨林婷婷学霸老公李天耀「钻石级履历」大公开 同为TVB主播 精通设计、木工、电影制作
影视圈
7小时前
天眼直击2分钟神偷细节 光头贼左𥄫右𥄫猖狂偷小巴司机手机 得手后竟然细心做一事｜Juicy叮
01:21
天眼直击2分钟神偷细节 光头贼左𥄫右𥄫猖狂偷小巴司机手机 得手后竟然细心做一事｜Juicy叮
时事热话
4小时前
「香港霸气影后」阔绰宠爱内地小鲜肉？ 豪花数十万包K房亲密接触 曾送30万大礼益契仔
「香港霸气影后」阔绰宠爱内地小鲜肉？ 豪花数十万包K房亲密接触 曾送30万大礼益契仔
影视圈
6小时前
连锁酒楼大特价！虾球伊面/乳鸽/避风塘鲍鱼$38起 午市限定供应
连锁酒楼大特价！虾球伊面/乳鸽/避风塘鲍鱼$38起 午市限定供应
饮食
8小时前