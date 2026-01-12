「古天乐恩人」儿子贴钱打工 街头豪派大叠银纸 曾获富爸爸掷亿元力捧捞极唔红

影坛大亨向华强早前自爆获古天乐求助投资《寻秦记》电影版，他二话不说答应，直言要为香港电影出一分力，相当豪气。而他儿子向佐亦遗传了他的豪气基因，日前被目击在公开场合大方派钱，他身穿粉色西装外套，显得心情极佳。根据网上流传的影片，向佐与资深公关、前港姐周美凤一同现身，两人似乎正在合作拍摄抖音影片。

向佐豪派大叠银纸

影片中，向佐与周美凤站在一家餐厅门前，手上拿著大叠100元人民币，笑容满面地派发给周围的人。分享影片的帐号更留言，直接引述向佐的话：「只要开心，我就派钱」，并加上了「星二代」等标签，尽显其阔绰豪气的本色。

据悉，他们早前已合作发布了另一条抖音影片。片中周美凤透露，来到潮州才知道向佐原来是「半个潮州人」。向佐不仅兴致勃勃地加入当地的「英歌舞」队伍中，与表演者一同起舞，更亲身体验手打牛肉丸和手工制作茶壶，展现出充满童心和好奇心的一面。周美凤在片中大赞向佐不但帅还很有风度，向佐也尽显宠妻本色，将精心挑选的礼物留给太太郭碧婷。

向华强曾花数亿元捧儿子

网民将焦点放在向佐派钱的举动上，笑他「贴钱打工」，更有网民提及其父亲向华强早前曾坦言，为了力捧儿子，曾投资数亿元开拍电影，但最终亏了大钱。当时，向华强为了让向佐担任主角，请来李连杰、梁家辉、范冰冰、黄晓明、古天乐等一线巨星加盟助阵，可惜电影上映后劣评如潮，票房惨淡。向华强更直言，这是自己电影生涯中的最大败笔，遗憾未能捧红儿子。

