曾志伟新抱王敏奕罕晒夫妻照 老公曾国祥揽到实贺爱妻夺「最佳女配角」甜到漏

曾志伟新抱王敏奕（Venus）在刚举行的《万千星辉颁奖典礼2025》中，凭借在台庆剧《新闻女王2》中饰演「刘艳」的出色表现，众望所归勇夺「最佳女配角」奖项，演技备受肯定。获奖后王敏奕忙于庆祝，直至昨晚（11日）才有空在IG上发文分享得奖感受，更罕有地公开与导演老公曾国祥的甜蜜合照，大方放闪。

王敏奕得奖感觉似发梦

王敏奕在IG上形容获奖后的心情，表示：「过去的一周就像一场美梦，每天醒来都能收到你们的鼓励和支持，真是太棒了，太神奇了」，她感谢这股能量照亮了她的生命，并期盼与大家一同以这股美好的气氛迎接2026年。从她分享的幕后影片可见，有同事得知她获奖后，一度在台下激动拭泪，可见她的好人缘。

王敏奕分享与曾国祥合照

在分享的多张庆祝照片中，最受瞩目的无疑是她与老公曾国祥的合照。照片中，王敏奕身穿华丽的得奖晚装，手捧奖座，笑容灿烂，而曾国祥则从后方亲密地环抱著爱妻，脸上流露出骄傲和幸福的笑容。由于两人向来低调处理感情事，这次罕有地公开晒恩爱，足见曾国祥对太太获奖的喜悦与支持，也让一众粉丝和网民都大赞好甜蜜。

此外，王敏奕也分享了多张与《新闻女王2》剧组成员的合照，包括与佘诗曼、高海宁、李施嬅等演员在庆功宴上开心互动，可见整个团队因剧集横扫多个奖项而喜气洋洋，气氛热烈。

