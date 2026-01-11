一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾

曾志伟于《万千星辉颁奖典礼2025》中获得「万千光辉荣誉传奇」大奖，并正式宣布卸任总经理一职。今晚TVB访谈节目《一周星星》，便邀得曾志伟大谈做TVB总经理的得与失。曾志伟回复自由身后畅所欲言，他自批于任内5年，一个范畴完任失败得0分；而他亦承认做TVB总经理，令到自己满头白发，身体状态大打折扣，直言「差咗好多」。他亦坦白道出于任内有一件最想做却未能成事的事，并称：「呢样我觉得最遗憾」。

曾志伟：我呢方面0分

今次曾志伟特别钦点黎芷珊访问自己，他卸任之后亦「有𠮶句讲𠮶句」。黎芷珊问他，于任内「解决公司内山头文化」的范畴，他坦言自己只得0分：「因为太难，最唔想嘥时间去搞呢啲，人事太难去解决，你杯葛我我又杯葛佢，不如做好啲节目算，所以真系0分」。

曾志伟坦言身体「差咗好多」

王祖蓝指他卸任之后，最应该立即去验身，曾志伟坦言自己身体「差咗好多」：「身体状态差咗好多，我对唔住自己呀。第一我冇时间做运动，睡眠时间不足，唔熟睡，就已经令身体差。做总经理应酬又多，饮啲应酬酒，对自己身体好差」。黎芷珊亦直指他白头发「多咗好多」。

曾志伟道出任期内最遗憾的事

而曾志伟于5年任期内最大遗憾，原来是未能搞一个香港有认受性的音乐颁奖典礼：「如果要喺香港认可的一个颁奖典礼，就要有一个认受性高的音乐榜，要所有唱片公司去通力合作，但因为时间不够未能解决。其实我想做大湾区颁奖典礼，亦都有倾过，但好遗憾唔可以喺我任期内发生」。他亦直指做他的岗位吃力不讨好：「冇人会理解入面发生咩事。我刚入嚟就讲，我唔可以节流，我系要开源。但做咗两年之后，就变咗冇得使钱」。

曾志伟曾用拖鞋飞汪明荃

黎芷珊又问，于TVB有没有开过后悔的玩笑，曾志伟表示：「都有呀，阿姐啰，我用甩拖鞋飞阿姐呀！但闹我嘅人系肥姐，我好多谢有人真系可以喝得住我」。而讲到于TVB，他做过最满意的节目时，曾志伟指是《奖门人》：「影响最大一定系奖门人，做咗30年，好满意。呢个系我亲力亲为搞嘅节目，每个环节都系我自己谂，每次拍完我都请幕后去宵夜，因为要检讨，就系做得好先要检讨」。

曾志伟他日退休想读书

到他日真的退休，曾志伟表示自己有个愿望：「如果真系退休，我好想去读书。其实我之前报咗两次名，系去学中医，但两次都因为太忙冇去返学。到我退休，最重要就系健康，所以我先想读中医」。

