「香港霸气影后」阔绰宠爱内地小鲜肉？ 豪花数十万包K房亲密接触 曾送30万大礼益契仔

影视圈
更新时间：10:00 2026-01-12 HKT
发布时间：10:00 2026-01-12 HKT

现年60岁的「香港霸气影后」刘嘉玲，与影帝梁朝伟结婚多年，二人坐拥上亿身家，生活极致奢华。近日，刘嘉玲在拍摄节目《一路繁花》期间，再次展现其惊人财力与豪气，自掏腰包豪花数十万，宴请节目中的一众影后及工作人员，并为被受其宠爱的小鲜肉邵子恒盛大庆生。

刘嘉玲豪华海鲜宴客

据悉，刘嘉玲为了让大家尽兴，精心安排了顶级晚宴。餐厅装潢金碧辉煌，气派非凡。晚宴上各式高级食材轮番上阵，豪华程度连见惯大场面的影后何赛飞都忍不住惊呼海鲜「好大只，好贵」。同场的张柏芝也表示，自己曾带儿子们光顾此地，对美食赞不绝口。整个饭局气氛热烈，一众影后玩得不亦乐乎。

相关阅读：60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育

刘嘉玲宠小鲜肉邵子恒

除了豪气宴客，刘嘉玲对节目中的小鲜肉邵子恒更是爱护有加。为了给他一个难忘的生日，刘嘉玲不仅一手包办豪华晚宴，更贴心安排了超豪华客房和生日派对。她于香港都爹利街的高级法国餐厅订下豪华套房，众人之后到一个早已用气球精心布置的KTV包厢庆祝。刘嘉玲亲口对邵子恒说：「那个练歌房是为你安排的」，尽显对他的重视。在派对上，邵子恒化身「咪霸」尽情高歌，刘嘉玲与一众影后们则围绕在他身边，与他亲密合照，场面温馨又热闹。从准备的精致生日蛋糕「恒子生日快乐」，到据称「花光几天通告费」的盛大排场，无一不体现刘嘉玲为了这位小鲜肉挥金如土的宠爱。

刘嘉玲曾赠契仔30万大礼

事实上，刘嘉玲的慷慨大方在圈中早已闻名，她对后辈的喜爱从不吝啬。早在2015年，刘嘉玲在众多好友见证下，认了胡军的儿子胡皓康（康康）为契仔。据报导，当时她豪爽送出一套价值30万的纯金餐具作为见面礼，更有传闻指她将一套豪华别墅过户到年仅7岁的康康名下，出手之阔绰令人咋舌。

相关阅读：刘嘉玲亿元豪宅内貌珍藏深不可测 与梁朝伟恩爱物随处可见 新年第一天收「爱心红包」反应搞笑

