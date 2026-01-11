李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱

现年75岁的李龙基，早前证实「被分手」，直认与39岁王青霞（Chris）的14年「爷孙恋」已画上句号，并坦承「我系第三者了，祝佢哋幸福！」，但李龙基强调自己从不知情，因此无需向对方的丈夫与儿子致歉。今日李龙基接受网媒访问，首度大爆于王青霞被入境处拘捕当日，原来他也同时被拉，并要为此守行为2年；又指为了王青霞打官司，请了2位大律师和3位普通律师，使了数十万元。

李龙基否认自己是计算「基」

李龙基于访问中指「我都未曾可以放得低，因为太深爱佢，冇计。咁大打击，唔系咁易放得低，但我会尽量，唔系就好多嘢都做唔成」。李龙基一直被网民封为计算「基」，指是他报局害王青霞入狱，李龙基表示「真系好嬲」：「我为呢段感情，牺牲咗我前一段婚姻，又花咗咁多心机，又花咗咁多钱财，花咗几十万律师费，我要花咁多嘅金钱同力量去计算佢？如果系真，我真系好失败」。

李龙基首爆曾被捕

李龙基更爆自己绝对不是「报寸」入境处去拉王青霞的那个人，他首次自揭，当日他和王青霞是一齐被捕：「我仲要签守行为2年，最后因为揾唔到证据话我系合谋，所以我先得到释放。当时我被人拉咗，要守行为2年，但因为我罪名轻，仲有佢未系正式控诉（告）我，我只系涉嫌隐瞒事实，但系证实唔到，所以我唔需要交出旅游证件。喺畀人拉咗之后，我第二日就要返内地做嘢，所以好多人觉得，系我通知入境处拉咗王青霞之后，我就去大陆。𠮶阵我要签保，每3个月签保一次，2年后，王青霞被判咗（入狱），因为揾唔到证据证明我系协助佢，所以就撒销咗我控罪，所以依家先叫Free。」

李龙基澄清没送7层楼予王青霞

李龙基之前有2段婚姻，他表示两个前妻都好关心自己，并表示要攞汤予他饮，期间李龙基更忍不住哽咽，表示不理解媒体要指他是渣男、贱男。至于「送七层楼的传言」，李龙基就指是传媒断章取义：「当时主持人问我，你离婚后那七层楼怎么办，为何七层楼都冇你个名。我𠮶阵话，因工作关系不时飞来飞去，如果出意外物业写我个名就好麻烦，所以我7层楼都系写前妻个名。当时我讲『我完全过晒佢个名』，媒体就抽咗呢句来造文章，话我将七层楼送畀王青霞」。

李龙基：佢唔系贪我钱

至于王青霞在这些年，是否「攞咗好多钱」，李龙基就表示「使咗几多钱，我唔想再计，不过净系讲为佢打官司，请咗2个大律师、3个普通律师，已经好多钱。其他嘅唔讲喇，太敏感」。李龙基重申王青霞并非贪自己的钱：「佢完全唔系贪我钱。我最多在家放下一万几千蚊喺屋企，话你买嘢就攞，你去买菜就攞咁样，佢连包包都冇买」。

李龙基痛说分手惨落泪

而见到王青霞返回大陆，疑似同老公跟儿子食饭的视频，李龙基表示：「我真系好伤心，但我想深一层，我同佢一齐7年，我完全揾唔到佢有咩可疑之处。佢07年离婚，07、08、09年已经离开咗佢老公，就飞咗去美国。咁多年来我哋咁高调咁生活，如果佢真系同老公好番，点解佢老公唔嚟揾我哋呢？我睇完视频后揾王青霞，佢话因为该男子于自己爸爸嘅工厂工作，所以冬至都要揾埋佢食饭，佢就系咁同我解释。不过又老公，又话有个仔，真系好奇怪，我就同佢讲正正式式咁分开，所以佢点解释，我已冇去深究」。说到伤心处，李龙基也忍不住落泪。李龙基指，现在已不想跟异性有任何发展，已七十多岁的他，只求之后生活得开开心心就够。

