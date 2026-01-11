苗侨伟细仔返港父子激罕合体做一事 32岁苗俊高大威猛似爸爸曾晒肌拍内裤广告

67岁的苗侨伟与戚美珍结婚35年，曾举家移居加拿大生活，一对仔女已经长大，34岁的大女苗彤（Phoebe）大学毕业后，由幕后做到幕前，以演员身份接拍美剧。而32岁细仔苗俊（Murphy）同样留学加拿大，大学毕业后选择留在当地发展。近日邓梓峰在社交平台分享参加高尔夫球赛的照片，意外见到苗俊身影。

邓梓峰揾李思雅组队

邓梓峰日前在IG发文，表示与苗侨伟父子及前港姐李思雅（Cindy）参加高尔夫球赛：「今日同Cindy、三哥苗侨伟同埋佢公子Murphy，一齐参与香港特殊学校议会慈善高尔夫球赛！最后大家努力，打到团队第二名，算有交代啦」。

四人的合照中，见到头戴Cap帽、黑超的苗侨伟打扮有型，难得返港的儿子苗俊也有同行，并站在爸爸身边，高大健硕的他，越大越似父亲。两父子激罕同场上阵比赛，表现合拍，难怪会取得团队第二名。

苗侨伟兴趣感染儿子

苗俊不似家姐苗彤高调，其社交网风景相多过生活照。据指苗俊任职Visual Designer，又曾为国际品牌担任Model拍摄内裤广告，当时仅穿三角内裤半裸上阵，造型大胆。而苗侨伟过往曾分享与儿子苗俊一齐打高尔夫球的照片，近年苗俊更新社交网，不时分享打高尔夫球的影片，可见是高尔夫球的爱好者。

