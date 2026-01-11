Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

苗侨伟细仔返港父子激罕合体做一事 32岁苗俊高大威猛似爸爸曾晒肌拍内裤广告

影视圈
更新时间：14:00 2026-01-11 HKT
发布时间：14:00 2026-01-11 HKT

67岁的苗侨伟与戚美珍结婚35年，曾举家移居加拿大生活，一对仔女已经长大，34岁的大女苗彤（Phoebe）大学毕业后，由幕后做到幕前，以演员身份接拍美剧。而32岁细仔苗俊（Murphy）同样留学加拿大，大学毕业后选择留在当地发展。近日邓梓峰在社交平台分享参加高尔夫球赛的照片，意外见到苗俊身影。

邓梓峰揾李思雅组队

邓梓峰日前在IG发文，表示与苗侨伟父子及前港姐李思雅（Cindy）参加高尔夫球赛：「今日同Cindy、三哥苗侨伟同埋佢公子Murphy，一齐参与香港特殊学校议会慈善高尔夫球赛！最后大家努力，打到团队第二名，算有交代啦」。

相关阅读：富贵男星乱入邻居万圣节派对 闲话家常被问一事用XX拒绝

四人的合照中，见到头戴Cap帽、黑超的苗侨伟打扮有型，难得返港的儿子苗俊也有同行，并站在爸爸身边，高大健硕的他，越大越似父亲。两父子激罕同场上阵比赛，表现合拍，难怪会取得团队第二名。

苗侨伟兴趣感染儿子

苗俊不似家姐苗彤高调，其社交网风景相多过生活照。据指苗俊任职Visual Designer，又曾为国际品牌担任Model拍摄内裤广告，当时仅穿三角内裤半裸上阵，造型大胆。而苗侨伟过往曾分享与儿子苗俊一齐打高尔夫球的照片，近年苗俊更新社交网，不时分享打高尔夫球的影片，可见是高尔夫球的爱好者。

相关阅读：TVB「五虎」男神34岁大女成华人之光！英国名校毕业 成就有望超越爸爸

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
23小时前
元朗Yoho Town单位起火，酿一死一伤。梁国峰摄
01:00
元朗Yoho Town单位起火 酿1死1命危 逾400人疏散
突发
6小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
1小时前
消处处联同警方交代案件。梁国峰摄
01:00
元朗Yoho Town夺命火｜客厅起火夫死妻命危 不排除涉刑事成份
突发
3小时前
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
影视圈
19小时前
印尼妇搭港铁偶遇陌生港女 离奇即场送糖提亲 网民细思极恐 女事主自爆食糖后感觉｜Juicy叮
印尼妇搭港铁偶遇陌生港女 离奇即场送糖提亲 网民细思极恐 女事主自爆食糖后感觉｜Juicy叮
时事热话
4小时前
《蒋中正日记》解封｜自揭香港嫖妓细节 早泄、染性病等露骨色欲内容曝光
两岸热话
23小时前
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
影视圈
21小时前
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
影视圈
20小时前