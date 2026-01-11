Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

谢贤被爆带女星旧爱见前妻场面震撼？狄波拉曾入住四哥与甄珍爱巢 男星认时常到访

影视圈
更新时间：09:00 2026-01-11 HKT
发布时间：09:00 2026-01-11 HKT

刘纬民近来活跃于抖音等内地社交平台，不时拍片大爆圈中人往事。在最新的抖音影片中，他不仅分享了与好友狄波拉（拉姑）的相识渊源，更惊爆一场他曾亲眼目击的「世纪饭局」，座上客的关系复杂程度，连他也惊叹：「真系好震撼，剧本都写唔出！」

狄波拉谢贤四人同枱关系复杂

刘纬民在影片中回忆，有一次在餐厅偶遇狄波拉，同枱的组合令他大为惊讶。原来除了狄波拉与现任丈夫，人称「胡须Kong」的江耀城外，她的前夫谢贤（四哥）竟然也是座上客。更令人意想不到的是，同桌的还有谢贤的初恋女友、当时已嫁到泰国的嘉玲。刘纬民形容，这个横跨三段感情的四人组合，场面极具冲击性。

狄波拉谢贤因租屋擦出爱火

这段错综复杂但又异常和谐的关系，原来始于一段「租屋情缘」。刘纬民忆述，他与狄波拉在丽的电视时期因合作单元剧而认识。当时狄波拉受TVB邀请加盟《欢乐今宵》，为了工作方便，决定搬到广播道。巧合的是，她租下的那间装修华丽的新屋，业主正是谢贤。该单位原是谢贤与前妻甄珍的新婚爱巢，离婚后，谢贤搬出这「伤心地」并将其出租，没想到租客竟是狄波拉。刘纬民指当年不时到访该单位，留下不少欢乐回忆，他更笑称，谢贤与狄波拉因交租、维修等事宜频繁接触，自然擦出爱的火花。这段「业主与租客」的关系，最终促成了两人的婚姻。

狄波拉谢贤离婚后关系胜从前

婚后，狄波拉诞下谢霆锋与谢婷婷，为了让子女在安稳环境中成长，他们选择举家移民加拿大，暂别娱乐圈。可惜，这段婚姻仅维持了16年便以离婚收场。然而，两人分开后关系依旧，保持著如家人般的紧密联系。

后来，狄波拉回到香港，重遇当飞机师的前男友江耀城，两人于2000年结婚。最令人津津乐道的是，婚后狄波拉、江耀城与谢贤经常「三人行」一同出游、聚餐，完全打破了世俗的眼光。刘纬民在影片中提到，胡须Kong的英文名叫King，又因为留有胡子，所以被媒体称为「胡须Kong」。有次餐厅侍应误将「胡须江」当成姓「胡」，称呼拉姑为「胡太太」，让她哭笑不得。

