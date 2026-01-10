麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格

「十优港姐」麦明诗（Louisa）与机师老公盛劲为（Keith）去年迎来一子，荣升新手妈妈。麦明诗的妈妈、从事儿童发展及治疗工作超过35年的教育专家麦何小娟，现时有孙万事足，不时弄孙为乐。她昨日（9日）在IG分享了一段孙仔的生活影片，记录了他成长的重要里程碑。

麦明诗9个月大B仔展现手眼协调

从影片中可见，麦明诗仅9个月大的儿子，头发浓密，精灵地坐在儿童餐椅上。妈妈向他递出一个奶嘴，他随即准确地伸出小手，自己拿起奶嘴并放入口中，整个过程非常熟练，手眼协调能力极佳。期间，身旁的大人不断发出「Wow」、「好叻」等赞叹声，为他的进步感到惊喜和骄傲，场面温馨。

相关阅读：麦明诗为陪机师老公盛劲为开工带B仔搭飞机 囝囝劲活跃恐变乘客噩梦 网民：换转系我会好燥

麦明诗专家妈妈谈自主进食五大好处

麦何小娟在帖文中表示，看到女儿和女婿让9个月大的宝宝开始「自主进食」，内心感到非常欣慰。她忆述当年也是这样培养自己的子女，如今看到下一代延续这个理念，作为一位职业治疗师兼教育工作者，内心很是感动。

她有感而发，指出不少新手爸妈忽略了小朋友的自理能力，并从专家角度分享了「自主进食」的五大重要性：

建立自我效能感： 孩子能自己把食物送入口，会自然产生「我做得到」的信念。

培养独立性格： 从小被允许尝试、允许犯错的孩子，更容易发展出独立与自信。

促进感觉统合与手眼协调： 抓握、舀取、送入口中，都是大脑与身体协作的练习。

养成正向的进食态度： 孩子参与越多，越能享受吃饭这件事，而不是被动接受。

专注食饭： 也是日常生活中培养专注力的好时机，长远能有助提升小朋友的专注力。

最后，麦何小娟赞扬女儿和女婿非常用心，并相信在充满爱与信任的环境下，孙仔未来一定会健康快乐地成长。麦何小娟的分享不仅让大众看到麦明诗儿子的可爱模样，也透过她的专家解说，为许多新手父母提供了宝贵的育儿知识。

相关阅读：麦明诗生日敲锣打鼓大阵仗！盛劲为舞狮传情零功架惊喜变惊吓 老婆一脸茫然