寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途

由古天乐总监制兼主演的电影《寻秦记》票房成绩写下历史新页，截至1月6日，港澳累计票房录得$48,469,960，「项少龙」古天乐曾扬言若票房数字再创新高，不排除安排加长版上映，回馈一众影迷。虽然今次加入了不少新角色，但电视版的原班人马上阵，实在勾起不少观众的集体回忆，上映以来制造了不少话题。

邓一君淡出仍与古天乐保持联络

在电视版《寻秦记》的第一集，「项少龙」古天乐因为想挽回女朋友「秦清」郭羡妮的感情，答应富商「李小超」邓一君同「乌博士」廖启智的邀请，乘搭时光机穿越去秦朝而改写了一生，到了电影版《寻秦记》，「李小超」邓一君和「乌博士」廖启智亦有出现，邓一君在2005年退出娱乐圈转投保险业，不过两人依然保持联络，感情相当深厚。

邓一君曾被哥哥张国荣点名大赞

「童星」出身邓一君9岁开始在港台演出教育电视，其后参演多出电影及电视剧，1994年《记得...香蕉成熟时》凭「香蕉仔」杨醒波一角，获提名金像奖「最佳新演员奖」，其后加入TVB拍剧，首部演出的剧集是《五个醒觉的少年》，不过要数代表作，当中必定包括《烈火雄心》。邓一君在《烈火》剧中挑战演智障少年「刘海宝」，古天乐饰演二哥「刘海柏」，这段兄弟情感动了许多观众，二人在戏外成为好友，邓一君更曾被哥哥张国荣点名大赞，他曾公开表示看好「双古一邓」三位新人，「双古」指的是古天乐和古巨基，而「一邓」就是指邓一君。不过邓一君在2004年拍完无线剧集《情迷黑森林》后，便退出娱乐圈，索性转跑道投身保险业。

邓一君退出后与古天乐仍保持联络

退出后邓一君依然与古天乐保持联络，在2019年于油麻地开设车仔面外卖店时，好友古天乐亦亲自试食给予意见：「佢𠮶日当日行程好忙，但都抽咗10分钟时间去舖头，试食咗咖哩鱼旦同烧卖，为免引起哄动，佢全程企喺舖头内。」不过因为营运成本及疫情等因素，邓一君蚀了约200万离场，之后专心回到财务策划本业。后来古天乐亲自邀请邓一君演出，邓一君曾透露自己有份客串拍摄了几日戏，有几场主线戏都落在二人身上，他多谢古天乐给他过戏瘾的机会，但多年无拍戏演出时感到紧张和有压力，若日后古天乐再找他拍戏，只要是古天乐开到声，他一定会帮忙的。今次邓一君惊喜现身，身形确实胀了不少，但依然勾起昔日回忆。

邓一君表示2003年沙士最难挨

邓一君曾表示2003年沙士系最难挨的一年，全年都无收入，需要卖车来维持生活费，于是把心一横决定离开娱乐圈，转行投入保险业，一切都要从头开始，报读相关课程装备好自己，他曾说：「我有啲管理嘅技巧唔够，咁就自己去进修工商管理，读咗个master，而最厉害系呢个『CFP认可财务策划师』，全香港得三、四千个人有。」邓一君还觉得做演员要讲际遇和运气，有可能你做十年都唔得，变咗做茄喱啡。最主要都系生活问题，想买车买楼，又想结婚生小朋友，样样都系钱。但我𠮶阵每个月得两三万，自己又会同身边人比较，点解我待遇差？太多不明朗因素。但做保险唔同，只要你够勤力，肯用心就会做得好。咁我谂自己人缘又唔差，同人沟通又冇问题，咪试下啰。」不过退出娱乐圈初期感到可惜：「我会谂点解自己冇坚持，但而家谂返其实唔需要可惜。始终电影圈娱乐圈同其他行业唔同，唔会话走咗就返唔到去，其实我随时都可以返去拍戏，将来嘅嘢话唔定，可能我会做埋影帝呢？不过我觉得呢个决定系啱嘅，因为我唔拍戏之后真系开心咗，我而家好享受生活，活得好好，我相信哥哥见到都会戥我开心。」