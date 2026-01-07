曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞

曾志伟日前在《万千星辉颁奖典礼2025》台上宣布卸任TVB总经理（节目内容营运）一职。他受访时坦言，上任5年一直不习惯朝九晚五工作，更笑言因任上市公司高层未能乱说话，感到有些拘谨。而他当晚宣布回复「自由身」后，在庆功宴上即时回归本色，与颁奖嘉宾林敏骢斗嘴。

曾志伟与林敏骢即场互寸

曾志伟日前出席《万千星辉颁奖典礼2025》庆功宴，席间与场内多位艺人交流，回复口没遮拦的搞笑本色。当他遇上林敏骢，更即场互寸，曾志伟笑指林敏骢为TVB拍摄的《下流上车族》险连累TVB，他开玩笑说：「我哋TVB几咁危险呀，揾你拍𠮶套《上车族》，争啲搞到TVB啲股票冧咁滞！」林敏骢反驳：「你都傻傻哋，你问吓老世，问吓老世……」

相关阅读：曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB 子女一致反对 认高估自己：以为唔使咁辛苦

林敏骢：你迟早都要人喂

林敏骢受访时，更想亲手喂曾志伟进食，「快啲食啦，好耐冇喂你食喇，你迟早都要人喂㗎啦！」曾志伟笑说：「大吉利是过你呀！」曾志伟表示会想念一众同事，更称隔日就会回TVB探大家，「以前做总经理，咁又唔讲得、咁又唔讲得……得喇，我会挂住你哋嘅，我会成日返嚟。」

相关阅读：万千星辉2025丨曾志伟获万千光辉荣誉传奇大奖：系时候卸任落嚟 离职TVB总经理谦称江郎才尽

TVB颁奖典礼2025漏网镜头逐格睇？