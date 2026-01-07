Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞

影视圈
更新时间：16:30 2026-01-07 HKT
发布时间：16:30 2026-01-07 HKT

曾志伟日前在《万千星辉颁奖典礼2025》台上宣布卸任TVB总经理（节目内容营运）一职。他受访时坦言，上任5年一直不习惯朝九晚五工作，更笑言因任上市公司高层未能乱说话，感到有些拘谨。而他当晚宣布回复「自由身」后，在庆功宴上即时回归本色，与颁奖嘉宾林敏骢斗嘴。

曾志伟与林敏骢即场互寸

曾志伟日前出席《万千星辉颁奖典礼2025》庆功宴，席间与场内多位艺人交流，回复口没遮拦的搞笑本色。当他遇上林敏骢，更即场互寸，曾志伟笑指林敏骢为TVB拍摄的《下流上车族》险连累TVB，他开玩笑说：「我哋TVB几咁危险呀，揾你拍𠮶套《上车族》，争啲搞到TVB啲股票冧咁滞！」林敏骢反驳：「你都傻傻哋，你问吓老世，问吓老世……」

相关阅读：曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB  子女一致反对  认高估自己：以为唔使咁辛苦

林敏骢：你迟早都要人喂

林敏骢受访时，更想亲手喂曾志伟进食，「快啲食啦，好耐冇喂你食喇，你迟早都要人喂㗎啦！」曾志伟笑说：「大吉利是过你呀！」曾志伟表示会想念一众同事，更称隔日就会回TVB探大家，「以前做总经理，咁又唔讲得、咁又唔讲得……得喇，我会挂住你哋嘅，我会成日返嚟。」

相关阅读：万千星辉2025丨曾志伟获万千光辉荣誉传奇大奖：系时候卸任落嚟 离职TVB总经理谦称江郎才尽

TVB颁奖典礼2025漏网镜头逐格睇？

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
18小时前
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
影视圈
6小时前
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
时事热话
5小时前
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
时事热话
5小时前
佘诗曼遭近距离拍摄掀走光疑云 胸前位置「离奇凸起」惹争议 网民热讨细节反应两极
佘诗曼遭近距离拍摄掀走光疑云 胸前位置「离奇凸起」惹争议 网民热讨细节反应两极
影视圈
1小时前
独家｜「鬼油站」高调卖广告半价有礼送 《星岛》放蛇直击加油装置简陋防火零设防
突发
8小时前
油麻地男子遇「按摩女」街头搭讪 上房脱剩底裤 2分钟遭偷走裤袋金链
00:51
油麻地男子遇「按摩女」街头搭讪 上房脱剩底裤 2分钟遭偷走裤袋金链
突发
1小时前
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
饮食
2026-01-06 11:47 HKT
生擒马杜罗｜特朗普宣布委内瑞拉向美国移交5000万桶石油 资金亲自监督
生擒马杜罗｜特朗普宣布委内瑞拉向美国移交5000万桶石油 资金亲自监督
即时国际
8小时前
被呃3万拒醒觉！深水埗手机店主苦战堕骗局两婆婆 最后「咁做」全网叫好｜Juicy叮
被呃3万拒醒觉！深水埗手机店主苦战堕骗局两婆婆 最后「咁做」全网叫好｜Juicy叮
时事热话
2小时前