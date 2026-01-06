方媛处心积累捕获郭富城？向太惊爆「天王嫂训练营」内幕 披露对方媛真实看法：她真的幸运

「影坛大亨」向华强的太太陈岚近日上载一则影片，首度大爆「天王嫂训练营」的内幕，亦为屡受网络舆论攻击的「天王」郭富城太太方媛抱不平，认为方媛被攻击，只因「太多人嫉妒」。

向太大爆「天王嫂训练营」秘密

自方媛与郭富城结婚以来，坊间一直有传闻指她曾参加「天王嫂训练营」，有目的地结识天王，从而嫁入豪门。对此，向太在影片中被问及此事时，斩钉截铁地表示「根本就不存在」，更霸气反问：「谁有资格教？你告诉我。当今谁有资格教什么叫名媛？没人敢跳出来（教）！」她认为，这些所谓的训练营和「捞女课」纯属「狗屁」，是无稽之谈。

相关阅读：女星曝光豪门育儿法养出高质囡囡 被嘲「生仔机器」咁回应？ 成大亨新抱深受夫家疼锡

向太力撑方媛：她只是比别人幸运

对于郭富城与方媛的婚姻，向太亦深信二人之间存在真爱。当被问到「他们两个有爱吗？」她毫不犹豫地回答：「有！」并以实际行动力证：「你看她可以爱他到生第三个，两个女儿之后生第三个，她希望帮天王生一个儿子，打破这个魔咒。」

向太指方媛惹太多嫉妒

向太认为，外界对方媛的持续攻击，根源在于「太多人嫉妒方媛了」。她为方媛辩护道：「她没有错啊，她有什么错？她只不过是比你们幸运一点而已，被我们天王看中。」

向太抨击性别双重标准

在影片中，向太亦犀利地抨击了社会对两性的双重标准。她质问：「为什么只有捞女，没有捞男这个词呢？」她指出，当一个年轻漂亮的女孩嫁给有钱人，就轻易被贴上「捞女」的负面标签；但当男性依赖女性成功时，却往往被赞「有能力」。她更以母亲的角度反问：「如果你作为母亲，你想自己女儿下嫁吗？嫁给穷光蛋吗？不可能的嘛！」。

相关阅读：梅艳芳被爆一个坏习惯全娱乐圈知名 曾跟向氏家族反枱关系极僵 向太：她只服我