陈庭欣廿字回应大屋搬细屋 亲爆「东张男神新欢」真实关系 《东周刊》独家爆跟十亿男友分手真相

2010年度港姐冠军、现年38岁的陈庭欣（Toby）早前宣布与拍拖八年的彩丰行老板杨振源（Benny）分手，《东周刊》最新一爆出Toby分手后已搬离昔日的3000尺九肚山爱巢，并搬至黄大仙500尺单位独居，过自力更生的生活，至于她跟Benny的分手原因，则是因为男方多年来不乏桃色新闻的同时，对女色亦毫不避忌，令Toby不胜其烦，所以毅然决定在40岁前斩缆，而分手后的Toby亦惊爆与《东张西望》的爆肌「小鲜肉」主持曾锦燊近期过从甚密。

陈庭欣回应大屋搬细屋

对于两人的分手原因，正在忙于工作的Toby以短讯回复《星岛头条》时先多谢大家热切的关心，又指分手其实是小事，大家不用担心，因时间会治愈一切，「人生总会有高高低低，有离离合合，我相信终有一日会遇到对的人，一切随缘。」至于居住问题，Toby坦言这些都较为私人，但无论住在哪，间屋大或细都不重要，最重要系住得舒服同开心。问到是否因Benny桃花太旺，又不避忌而分手？Toby说：「同Benny 嘅事情就唔再多讲啦，佢始终系圈外人，要尊重对方，我们还是保持普通朋友关系。 而我一向思想同处事都比较偏向成熟，所以我可以照顾到自己，大家真的不用太担心！」

陈庭欣称曾锦燊为东张男神

至于被指曾锦燊（Charles）近期过从甚密，私下相约之外，更在IG中帮对方拉票，Toby就以「东张西望男神」称呼对方，更表示对方加入《东张》前已认识：「我哋有好多共同朋友，《东张》嘅监制见我同佢熟络，初时都有叫我教佢多啲，特别系dubbing （配音），因为佢咬字同发音都可以再进步。其实除咗佢，《东张》嘅小师妹我都好关心，因为我哋系《东张》Family，上下齐心，充满爱。 」

陈庭欣感激Bob林盛斌

而Toby在最后亦要特别感谢陪著她一起的朋友们和 Bob 爷（林盛斌）：「完全感受到大家的爱护，非常感动。往后一如既往，努力工作，勤力打波，其他事一切随缘。」对于圈中有「金牌媒人」的Bob在颁奖礼上公开表示今年会帮她找一个20亿身家起跳的男友，Toby就表示要多谢Bob 爷，又大赞对方好细心、重情义及真心关心每位朋友：「其实每位得奖者上台分享感受嘅时间都好短，但佢竟然第一样讲嘅嘢系叫我唔使担心，真系好感谢Bob 爷。我衷心祝贺佢成为最佳男主持，实至名归！不过真的，大家不用担心，一切顺其自然。」

