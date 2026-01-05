万千星辉2025丨佘诗曼四度封视后欠新鲜感？竟被呼吁让奖畀李施嬅 网民：但系阿佘真系做得好㖞

《万千星辉颁奖典礼2025》的「最佳女主角」、「大湾区最喜爱TVB女主角」以及「北美最喜爱女主角」皆由《新闻女王2》女主角佘诗曼囊括，除了再次成为三料视后，她亦成为TVB电视史上首位四届视后，破了自己的纪录。由于赛前外界一直视她与宣萱及李施嬅是大热人选，但随着凭《巨塔之后》提名的宣萱宣布不出席《万千星辉颁奖典礼2025》，外界认为她胜算大减，令佘诗曼封视后的结果变得毫无悬念。虽然佘诗曼演技毋庸置疑，但却有网民指佘诗曼凭同一个角色再封视后没有新鲜感，认为应该「让奖」给后辈，但亦有网民力撑佘诗曼实至名归，反对前辈应「让奖」或不出席颁奖礼当「让赛」。

网民呼吁佘诗曼「让奖」

不少网民在Threads分享，为多次提名、屡次与奖项擦肩而过的李施嬅感不值。有网民直言：「阿佘唔差，但畀李施嬅攞一次最佳女主角啦，佢陪跑好多年」，认为她多年来的努力与表现值得一次肯定。也有网民认为李施嬅在《新闻女王2》中的演出比佘诗曼更加突出，甚至指「最佳女主角」等奖项是网上投票产生，认为李施嬅等人输在不够粉丝，有网民反驳：「多人投佢都系实力。」强调观众缘的重要性。同时亦有网民质疑，宣萱近年多次入围「最佳女主角」都缺席《万千星辉颁奖典礼》成为屡次失奖的关键，不过也有网民提出之前黄子华缺席颁奖礼同样获封视帝，认为出席与否跟能否获奖不算有直接关系。

佘诗曼获撑有实力

然而，亦有网民坚定地力撑佘诗曼实至名归，并强烈反对所谓的「让奖」文化。支持者认为，《万千星辉颁奖典礼2025》的本质应是嘉许年度最出色的表现，而非出于同情或平衡考虑。有网民留言称赞：「但系阿佘真系做得好㖞」、「佢啲演技好㖞，无可否认」、「其他人（演主角）拉唔拉到咁多广告先」、「咁的确阿佘做女一先有人追晒两辑，唔好过上一套都好过好多剧啦」，强调佘诗曼在《新闻女王2》中的气场与表现力依然是压倒性的。更有网民分析道：「虽然钟意施嬅，但的确系阿佘优胜啲，咁反而系公平」，认为佘诗曼的胜利是合理的结果。

