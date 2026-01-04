Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

寻秦记丨欧瑞伟续演「陶总管」  曾做刘德华替身当三级片男一  娶花旦太太女儿撞样朱千雪

影视圈
更新时间：11:00 2026-01-04 HKT
发布时间：11:00 2026-01-04 HKT

现年64岁的TVB金牌绿叶欧瑞伟，入行至今已逾40载，近年凭借在《爱回家》系列中的「KC」一角而人气持续高企，深受观众喜爱。他曾在经典剧集《寻秦记》中饰演忠心耿耿的「陶总管」，而在最近上映并大受欢迎的《寻秦记》电影版中，欧瑞伟再度出演此角，其精湛演技备受赞赏。

欧瑞伟龙虎武师出身

欧瑞伟的演艺生涯可谓多姿多彩。他早在1985年便已入行，在此之前，他是一名专业的龙虎武师。由于自小便接受体操训练，主攻跳马项目，更曾在联校运动会中获奖，因此身手相当敏捷。在龙虎武师时期，他更因俊朗外型而成为刘德华的御用替身。据悉，当年刘德华十分关照这位兄弟，担心他从事武师工作容易受伤，便亲自为他索取TVB演员进修班的报名表格，并推荐他转做演员。虽然当时欧瑞伟作为武师的月收入已高达三万元，但为了长远及安全考虑，他最终选择了幕前发展。

相关阅读：「KC」欧瑞伟30年前做三级片男主角 青涩外形大改戏路多「同性互动」

欧瑞伟曾演三级片

入行初期，欧瑞伟曾获当时的无线一哥万梓良邀请，参演其首部电影作品《一哥》。早年他多饰演男主角或第二男主角，也曾到外地发展并担任主角，可惜观众缘稍逊，其后才转型为实力派配角。事实上，欧瑞伟年轻时曾演出被列为三级片1994年上映的电影《黑太阳完结篇：死亡列车》，是《黑太阳731》系列的第三集，当年欧瑞伟担正，饰演男主角「山田江石」。除了幕前演出，欧瑞伟亦曾涉足幕后工作，更在1995年自编自导电影《O记实录之枭情》，该片在马来西亚上映，最终成功为老板带来盈利，证明了其多方面的才华。

欧瑞伟女儿撞样朱千雪

虽然已年过60，但欧瑞伟对自己身型管理十分严格，至今仍保持著令人称羡的六块腹肌，绝对是演艺界的「保养典范」。 在家庭方面，欧瑞伟于1995年在马来西亚拍戏时，与当地花旦李爱玲（Wendy）一见钟情，拍拖仅五个月便闪婚，婚后育有一子一女。 两个子女都遗传了父母的优良基因，样貌出众，尤其女儿Nicole，更被网民大赞样貌激似艺人朱千雪和郭柏妍的混合体，气质出众。 不少网民都惊叹欧瑞伟一家的强大基因。 

相关阅读：寻秦记丨古天乐「儿子」背景超强 「项羽」朱鉴然是前港队代表 曾传与镜仔旧爱有婚约

