吴绮莉女儿吴卓林激罕开腔谈成龙  一细节证双方关系破冰  曾传经济拮据领免费食物

今年26岁的吴卓林，是女星吴绮莉的私生女，吴卓林亦曾公开指国际影星成龙是她的亲生爸爸。现年71岁的成龙，近期曾公开向儿子房祖名道歉，指他过往太过严格而让父子关系疏离。近日吴卓林于直播时，亦首度开腔讲及成龙，似乎和成龙的关系已由陌路人，慢慢朝向重归于好的状态。

成龙被指暗中经济援助吴卓林

网传成龙于2025年透过中间人，多次为吴卓林提供经济援助，包括为她在加拿大缴付房租，并资助其发展设计事业。 更有消息指，成龙曾邀请吴卓林参与其新片的海报设计竞标。

相关阅读：吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生

吴卓林直播谈及成龙

在最近的一次直播中，被网民问到「你们有没有和解」时，吴卓林表示「他最近经常看我做的海报」，吴卓林的回应似乎印证了外界的传闻。 她透露成龙最近经常看她设计的海报，这句话被外界解读为，父女关系已正式破冰。 据悉，成龙团队更曾主动联系吴卓林的工作室，将一部电影的北美宣发设计工作交由她负责，她坚持按市场价收费，双方也依足规例签亭合同。直播中有人问收入，她表示「够付房租，还能存下买颜料」， 亦有人直接询问她是否已经原谅父亲？吴卓林却没有正面回应这个问题。

吴卓林曾被指经济拮据

现年26岁的吴卓林，自出生以来，外传成龙对她一直采取不闻不问的态度。于成长过程中，吴卓林不仅缺少父爱，与母亲的关系也充满矛盾。2017年，18岁的吴卓林宣布「出柜」，并与大她12岁的加拿大籍女友Andi结婚，远赴加拿大生活。 于加拿大的日子并不顺遂，经济拮据的她，曾被目睹在街头排队领取免费食物，甚至在垃圾站拾荒，生活潦倒。 2018年，她更被指在网路上发布影片，公开认成龙为父，向外界求助。

吴卓林自力更生走出阴霾

经历了多年的漂泊与挣扎，吴卓林近年似乎已逐渐走上正轨。早前有传她在香港的设计公司担任助理，月薪约2万港元，同时在旺角摆摊，售卖自己手绘的T恤。虽然生活依旧不算富裕，但她凭借自己的努力，一步步走出阴霾，这或许也是让成龙刮目相看，并愿意伸出援手的原因之一。

成龙早前向房祖名道歉

现年71岁的成龙，早前曾公开向儿子房祖名道歉，承认过往的严格管教，导致父子关系疏离。 如今对待吴卓林，似乎也多了几分关怀。有分析认为，已届古稀之年的成龙，或许希望弥补过去的遗憾，不想再看到子女生活困顿。

相关阅读：成龙罕谈儿子房祖名认疏离形同陌路 自爆一句话毁父子关系：他一打电话给我就有问题