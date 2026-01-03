陈庭欣晒银纸暗示失恋有运行？日前哭谈与「10亿男友」杨振源分手 甩拖后入马场High爆

陈庭欣（Toby）早前宣布与拍拖8年、被传有10亿身家的彩丰行老板杨振源（Benny）分手，被指做阔太梦碎。虽然她一度在受访时难忍泪水，但似乎已迅速整理好心情，回复精彩的单身生活。日前她在IG分享入马场赢钱的喜悦，看来情场失意，但却很有横财运。

陈庭欣告别旧情后迎来好运

日前，陈庭欣在IG限时动态分享了一张在马场拍摄的照片。从照片可见，她手持数张港币钞票及一张赛马彩票，彩票上的派彩金额清晰可见，背景则是马场看台。她兴奋地分享自己赢马的时刻，似乎暗示告别旧情后迎来好运，生活依旧多姿多彩。不少粉丝见状，都纷纷为她送上祝福，希望她能尽快走出情伤，迎接新的开始。

陈庭欣拍拖8年始发现与杨振源三观不合

陈庭欣早前宣布与杨振源正式分手，她透露，两人实际上已分开近三个月，并强调分手不涉及第三者，而是「因了解而分开」。她表示，双方在价值观上有所分歧。对于8年情逝，她表示虽然可惜，但勉强走下去对彼此都不好。回复单身后，陈庭欣选择积极面对，计划将更多时间留给家人与宠物。与此同时，其前度杨振源的生活依旧精彩，分手后不仅庆祝生日，还前往香格里拉旅行。

