郭富城老婆方媛狂扫百万黄金出手阔绰 再诞一女犒赏自己？ 贵妇出巡尽显天王嫂地位

现年60岁的天王郭富城与38岁的方媛结婚8年多，育有3个女儿，分别是8岁大宝郭咏希（Chantelle）、6岁二宝郭咏萱（Charlotte），去年10月迎来三宝郭咏心（Cheryl），一家五口相当幸福。修身成功的方媛亦早已「出关」，日前撇下老公和家中三个女儿，现身上海一口气狂扫约百万黄金首饰，出手极之阔绰豪气！

方媛豪气买黄金

近日方媛在小红书分享了段购买黄金首饰的影片，发文写道：「给自己放个假，逛到了宝藏金店！收获满满！猜猜我的购物袋里有甚么？」视频中的方嫂是坐在豪华的七人车上，前往上海IFC的首饰店购买黄金，一身贵气打扮的方媛进入金店时，职员就拿出多款金首饰给她，方媛很快便看上小螃蟹颈链，而螃蟹吊咀的脚及钳子都是镶嵌了钻石，还有同样镶了钻石的金元宝等多款首饰，期间听到方媛表示就可以送给三个女儿和身边的朋友。

方媛满载而归

之后方媛亦试戴了多款金钻耳环、以及一条又粗又大的金珠颈链，似是男装款式，未知是否买来给老公郭富城呢？拣好了多件黄金首饰，方媛满脸笑容拿出手机给职员扫code付款，之后见到职员为她拿着三大袋战利品离开。有网民表示方媛刷老公郭富城的信用卡毫不手软，十分精明，再多买也不是问题。有网民猜方媛当日看了多件金器首饰，如果一整套买下来估计近百万元。

