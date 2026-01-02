东张西望｜已婚港女跟「靓仔机师」情欲对话  堕「包裹情骗局」被呃5万元  认愧对老公：对唔住

今晚（2日）《东张西望》报导一宗爱情骗案，已婚的李小姐于Facebook结识了一位自称机师，这位机师又靓仔又大只，六块腹肌非常吸睛，迅即令李小姐非常心动，双方于网上迅速发展亲密关系，李小姐更问对方他们会否结婚。但很快机师就露出狐狸尾巴，叫李小姐给予地址替他代为收取包裹，李小姐亦由此展开了一连串的噩梦，最终被骗去5万港元。

东张西望｜李小姐惨堕情骗局

去年10月初，李小姐于Facebook结识了该名机师Sidney，虽然双方从未见面，但双方已倾得火热。后者取得李小姐的信任之后，双方于通讯软件上多次发出「情欲短讯」，当机师希望得到对方的地址时，李小姐都伸出援手，承诺替机师收取邮件。不料李小姐收取邮件时，物流公司告知因为那是件极其贵重的物品，故此要收取50,500港元的运费和关税，李小姐立即向机师问个究竟，机师就表示因为自己正于土耳其要进行换心手术，故此希望李小姐代为支付5万元，之后就搭飞机拿给他彼此正式见面，李小姐信以为真最后答应。不过有关方面就指不收现金，要李小姐购买充值卡代为支付，目的就是连警方难以追查。

东张西望｜骗徒续想多骗34万

李小姐向东张表示，其实这5万元，是她和老公辛辛苦苦储回来希望将来年老时使用，但正在却为了这位机师而用了。李小姐之后更收到骗徒假冒海关，向她表示该个包裹有问题，指原来内里全是美金，现时李小姐为收款人，涉嫌参与洗黑钱活动，故此要向她征收340,000港元。之后李小姐再找机师，但已找不到。

东张西望｜李小姐初时拒绝承认遭情骗

幸好之后李小姐联络了东张，节目中代为厘清事实后，李小姐才没有再泥足深陷再被多骗逾30万。李小姐跟东张指，她不觉得自己是被情骗，因为她声称自己没有恋上这位机师。但东张主持人就指，从二人Whatsapp的「情欲短讯」来说，李小姐明显已对这位机师泥足深陷。其中机师就多次向李小姐表示，希望跟对方于床上过一个漫长夜晚，并希望和李小姐一起冲凉，而李小姐就指自己不是随便的人，但如果双方变成夫妻的话就可以，并叫机师做Honey，更问对方会否跟自己结婚。

东张西望｜李小姐认愧对老公

虽然李小姐坚称这段关系只是襄王有梦而神女无心，但她的行为已彻底出卖了她。但在东张主持人细细分析下，李小姐终承认自己堕入了情骗，并自觉是已婚人士，实在不应该于网上跟陌生男人倾谈，这样实在「对唔住老公」。她最后公开忠告，希望观众不要在网上随便和人倾谈，以免被骗。

