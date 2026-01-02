古天乐传在内地不适入院  今日曾戴口罩「死撑」  最后缺席《寻秦记》宣传活动

影迷期待已久电影《寻秦记》于31日除夕上映，连日来大收旺场，主角古天乐跟大班演员到处宣传十分频朴，今日有粉丝透过社交平台表示「突发，古天乐住院，缺席今天路演。」，于网上亦有传古天乐今天在佛山宣传时，仍有戴口罩现身，但之后已没有跟大队宣传，疑似身体抱恙不适进院。

传古天乐正身在内地医院

古天乐、林峰、宣萱、白百何、苗侨伟等艺人，近日在内地不断出席宣传活动，但今日有粉丝于社交平台指：「突发，古天乐住院，缺席今天路演。」，随后亦有网民爆料：「系，我去嘅𠮶场，阿峰（林峰）一嚟就讲Daddy抱恙嚟唔到宣传。」

传古天乐今天曾抱病勉强宣传

有指今天的佛山宣传，古天乐都有现身，但当时古天乐已戴上口罩似有不适现象，到之后的场次已经不见古天乐身影，而只剩下林峰、朱鉴然和宣萱。不少网友都大为担心，于网上留言希望古天乐快点康复。《寻秦记》演员马不停蹄宣传，行程被排得满满，一众演员本月4日亦会在港进行宣传。

