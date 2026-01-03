谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐

现年89岁的谢贤（四哥），其风流倜傥的形象深入民心。他与比自己年轻49岁的上海女友Coco一段长达12年的「爷孙恋」，至今仍为人津津乐道。两人于2018年分手后，Coco便鲜有公开露面。近日，蛰伏7年的她罕有地现身于内地视频，不仅曝光了40岁的最新状态，更首次大爆与谢贤当年的恋爱秘辛，并对传闻中的2000万分手费作出另类回应。

谢贤前度Coco最新状态曝光

在近日曝光的视频中，现年40岁的Coco接受访问。从画面可见，她身形比以往丰满了不少，但气色红润，精神状态极佳。她身穿一袭黑色低胸上衣，配戴著时尚的粗框眼镜，打扮成熟性感，颇有几分阔太太的风范。在访谈中，她显得从容大方，畅谈与谢贤的往日情。

谢贤前度Coco亲解恋爱秘闻

对于外界一直盛传两人相识于酒吧，Coco在访问中澄清，两人并非在香港的酒吧因缘际会，而是在上海的一家咖啡馆，经由朋友介绍而认识。她忆述，谢贤当时十分主动，两人很快便堕入爱河。

Coco赞谢贤够绅士

Coco透露，谢贤表面上看起来很酷，但私底下其实是个内心细腻、温暖且极有教养的绅士。她分享道，自己年轻时曾一度沉迷夜生活，经常流连酒吧喝酒。谢贤得悉后，并非严厉苛责，而是温柔地劝诫她：「妳回家太晚了，别人跟我说了……妳要注意一点，不要喝那么多酒，女生喝醉了容易失态。」Coco表示，谢贤从不说重话，时刻都会考虑女生的心情，这一点让她觉得非常难得。

Coco「回凭」2000万分手费传闻

当年两人分手，外界盛传谢贤支付了2000万港元作为对Coco的补偿。对此，Coco在访问中没有正面承认，但亦没有否认。不过，她分手后的生活似乎过得相当惬意。据悉，这几年她经常周游列国，尤其钟情欧洲的浪漫氛围。如今在镜头前一身贵气的打扮，似乎也间接印证了她已无后顾之忧，被外界视为是对「巨额分手费」传闻的一种另类表态。

谢贤Coco曾指拖12年

谢贤与Coco于2005年相恋，49岁的年龄差距无阻两人爱得痴缠，当年更经常公开亲密合照，甚至与谢贤前妻狄波拉「三人行」饭聚，成为城中热话。谢贤对这位小女友呵护备至，不仅照顾其生活起居，更曾资助她到国外留学，自己亦陪伴在侧。

谢贤Coco因生子问题而分手？

Coco之后年纪渐长渴望成为母亲，当年33岁的她曾向谢贤提出生孩子的想法，但当时已年过80的谢贤认为自己年事已高，没有精力再照顾一个幼童，因而拒绝。谢贤意识到两人的人生目标已出现分歧，为了不耽误Coco的青春，他主动提出分手。尽管Coco一度不愿接受，但谢贤心意已决，两人最终在2018年为这段12年的感情画上句号。而之后谢贤在「鲁豫有约」的节目上表示，自己曾经3年没有碰过Coco，和她在一起只是单纯的为了吃饭和跳舞。