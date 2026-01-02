Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何沛珈甩拖后继续大解放 化身美人鱼泳池边荡漾晒身材 网民：令人好有冲动

影视圈
更新时间：23:00 2026-01-02 HKT
发布时间：23:00 2026-01-02 HKT

现年29岁的「东张女神」何沛珈，最近被东周刊独家爆与「星三代」阮浩棕分手，结束两年地下情，早前她出席活动时亦承认已回复单身，并称与阮浩棕仍有保持联络、仍然是好朋友，现时只想专心发展事业。回复单身的她继续「豁出去」，日前就化身美人鱼在泳池边荡漾晒Big爆身材，向粉丝派福利。

何沛珈继续寻欢作乐

何沛珈有份参与的TVB新节目《寻欢作乐的姐姐》将于下周一（5日）播出，节目仍未出街，她日前已「抢先」在IG和Facebook分享花絮影片，并以「海底逐浪，人间作乐」为题，发文写道：「我2026第一个新嘅综艺节目《寻欢作乐的姐姐》1月5号就会同大家见面，希望大家多多支持！希望大家2026年「鱼」乐无穷，寻欢不断，作乐不歇」。

相关阅读：何沛珈「升呢」万千星辉颁奖礼司仪 回复单身后事业起飞获重用

何沛珈人鱼造型陈炜心心眼

影片中的何沛珈身穿粉色及银色bling bling吊带的美人鱼套装，造型梦幻得来亦不失华丽，见她泳池边轻轻前后摇晃身体，似是练习美人鱼在水中的摆动的泳姿，亦不时向镜头卖萌，展露其甜美笑容。不少网民都留言赞她的美人鱼造型超靓：「超靓女」、「美人鱼走进现实」、「最靓mermaid」、「纯真美少女」、「你好可爱」、「真系令人好有冲动...」等，而陈炜、陈婉衡（现改名：陈沛汶）等都不禁心心眼。

相关阅读：何沛珈开腔谈前度阮浩棕认已单身X个月 7字回应「被分手」  《东周刊》独家爆2年情玩完

