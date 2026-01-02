Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「百亿千金」江钰琪10亿独立屋开派对 室内花园泳池曝光极具气派 嫁富豪太子爷曾办梦幻婚礼

影视圈
更新时间：19:00 2026-01-02 HKT
发布时间：19:00 2026-01-02 HKT

被誉为「最美公益金主席」的百亿千金江钰琪（Yuki），是「灯芯绒大王」丽达集团主席江达可的女儿，在2022年底与「莎莎太子爷」郭浩泉（Patrick）结婚，2024年5月诞下儿子Ade，去年12月再宣布怀第二胎。将再当妈妈的江钰琪，日前在其IG上载了一段开派对的影片，10亿豪宅屋内花园泳池大曝光！

江钰琪请驻场乐手助阵 

从影片所见，派对是于晚上举行，地点正是其位于香岛道市值约10亿独立屋的户外花园进行，旁边设有一个泳池，除了准备了不少美酒佳肴之外，还邀请了乐队助阵，还有驻场歌手即场表演，充满节日气氛，与一班朋友一齐庆祝，场面热闹。

相关阅读：「百亿千金」江钰琪宣布怀第二胎  骚赤裸巨肚颜值身材如少女  3年前嫁莎莎太子爷

江钰琪郭浩泉门当户对

江钰琪的父亲是「灯芯绒大王」丽达集团主席江达可，而老公郭浩泉则是莎莎国际主席郭少明的儿子，两人可谓门当户对。2021年，郭浩泉在市值约10亿的香岛道独立屋，对着无敌大海景上演一场极致奢华的求婚仪式，最终成功抱得美人归。2022年12月，两人举行一场梦幻的世纪婚礼，并邀请了何猷亨、林心儿等名门之后担任兄弟姊妹团，更请来人气歌手炎明熹（Gigi）献唱，场面盛大。当时穿上褂皇的江钰琪，身上有近二十对巨型龙凤鈪，尽显豪门气派。

相关阅读：「最美千金」结婚两周年公开奢华婚礼片段！10亿豪宅排场惊人廿对超巨型龙凤鈪份量十足

