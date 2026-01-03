寻秦记丨古天乐「儿子」背景超强 「项羽」朱鉴然是前港队代表 曾传与镜仔旧爱有婚约

由古天乐总监制兼主演的电影《寻秦记》已经正式登陆大银幕，今次由剧集原班人马林峰、宣萱、郭羡妮、滕丽名、陈国邦与欧瑞伟演出，并加入苗侨伟、白百何、朱鉴然、洪天明等新角色，勾起一众「寻迷」的集体回忆。首日开画票房便高达11,299,366港元，不仅成功荣登香港电影史上首日最高开画票房的冠军宝座，更以超过三百万港元的巨大优势抛离票房榜第二位，成绩斐然。

「项宝儿」朱鉴然登场眼前一亮

古天乐2001年主演的剧集《寻秦记》当年在TVB播出后创下收视佳绩，更被观众封为神剧，这个长达25年的回忆杀，除了原班人马震撼回归外，还加入多位全新角色，其中一个是电视版中仍是孩童、如今已成长为英勇少年的项少龙儿子「项宝儿」，今次找来朱鉴然饰，长大后是为世人所熟知的西楚霸王「项羽」，朱鉴然的登场，令人眼前一亮。

古天乐爆儿子「宝儿」乳名搞笑由来

在戏中，朱鉴然饰演「项少龙」古天乐的儿子「项宝儿」，他的性格善良纯真，从小在充满爱的家庭中长大，一心向往金戈铁马想要出外闯荡，但却被父亲项少龙局限在小村落中，对父母在秦宫的过往全然不知。结局中，「Ken」苗侨伟被擒之时无意中泄露秦朝被「项羽」所灭的史实，令「秦王」态度再次硬化、矛头转向「项少龙」一家。「赢政」与少年「项羽」在函谷关殿宇中首度会面，是剧情重大转折之一。古天乐曾爆儿子「宝儿」乳名的搞笑由来，他表示「本来想叫佢羽头，但核突呀嘛，谂吓谂吓，佢系我宝贝仔不如叫宝儿啦！」古天乐还搞笑地说：「仲有英文名架，叫David，因为David Bowie吖嘛。」

朱鉴然曾是港队代表

朱鉴然自小移民加拿大，1997年曾返港升学，直至大学时期重回加拿大，曾就读于不列颠哥伦比亚大学。朱鉴然入行前是前香港游泳代表队，他在14岁时入选香港游泳代表，曾代表香港参加亚运、世界大学生运动会及世界短池游泳锦标赛等，是短池4百米混合泳香港纪绿保持者。

朱鉴然前度同绯闻女友属女神级

2016年，朱鉴然加入演艺圈，拍过电影《P风暴》、《破风》、《神探大战》、《潜行》，同时亦曾参与剧集《玛嘉烈与大卫》、《熟女强人》、《无间道》、《叠影狙击》及《家族荣耀》，更令人羡慕的是他的前度和绯闻女友都是女神级，在2019年，朱鉴然被爆与模特儿卢慧敏（Amy）拍拖，有指卢慧敏与男方家人一起去旅行，更传出订婚消息，不过朱鉴然未有多谈，只表示了解中，其后陈卓贤（Ian）公开认爱卢慧敏，当时曾有指卢慧敏与朱鉴然有婚约，朱鉴然经理人公司否认，指二人2019年已分手，直至2021年再同台湾网红邵岱儿传出绯闻，被拍到二人同游赤柱。

寻秦记丨简介

《寻秦记》小说由名作家黄易所撰写，小说在中港甚至东南亚等地都获得空前成功，故事也早已深入民心，其后改编成电视剧，更是获得极大回响，收获大批粉丝。而《寻秦记》电影版是电视剧版的续篇，在保留主要人物设定的基础上，延续当年的经典。

寻秦记丨故事大纲

一场多年前的冤狱，引发改变历史命运的危机！「Ken」苗侨伟誓要穿越回秦代称王，弥补他因冤狱而失去的人生。身在秦朝的「项少龙」古天乐一家虽归隐田园，无奈一举一动仍被徒弟「秦王」林峰尽收眼底；正当「秦王」林峰以为一统六国，称霸天下之时竟碰到现代人「Ken」苗侨伟的突袭，他不得不去寻找自己又敬又畏的师傅「项少龙」古天乐。师徒久别二十年终于再次碰面，「Ken」苗侨伟的出现也让三人的命运捆绑，秦朝再起风波，恩怨终须了结。