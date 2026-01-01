叱咤2025｜Gin Lee李幸倪冧庄夺女歌手金奖：努力嘅人系唔会输  陈蕾夺银激动狂喊

《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》于2026年1月1日晚上7时，假亚洲国际博览馆一号展馆（Arena）举行。叱咤2025以「难先要你做」为主题，旨在勉励所有歌手勇于挑战。典礼由森美等多位903 DJ携手主持，并透过叱咤903、881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar手机应用程式、商台节目重温应用程式及ViuTV 99台进行现场直播，让全港乐迷见证年度盛事。作为每年颁奖典礼的焦点之一，「叱咤乐坛女歌手」奖项竞争激烈，晚上揭晓赛果，金奖为李幸倪、银奖及铜奖得主分别为陈蕾与Jace陈凯咏。

叱咤乐坛女歌手赛果

金奖：李幸倪

银奖：陈蕾

铜奖：Jace陈凯咏

根据专业推介选出的「叱咤乐坛女歌手」金、银、铜奖的最终得奖名单，得主分别为李幸倪、陈蕾和Jace陈凯咏。李幸倪继去年首次夺得叱咤女歌手金奖后，今届成功「冧庄」完成两连霸，李幸倪金情明显比去年平静，未有如上年般如台上爆喊，但再次夺金的她仍然激动，她表示「2025年觉得特别快，我同咗一班年轻人去追梦。做歌手，要有好强大嘅心脏，我觉得音乐可以令世界变得美好。好感恩可以再次夺得呢个奖，我好多谢杨博士同唱片公司，多谢咁多年帮过我嘅人同Fans。我想将呢个奖分享畀所有正在追梦嘅人，我想讲，努力嘅人系唔会输！」

叱咤2025｜陈蕾夺银劲激动

陈蕾夺得银奖十分激动，泪流满面，她表示「2025年好唔容易，我希望大家可以珍惜歌手，因为唔知几时佢哋会唔做。我好希望大家好好爱人，好好爱你哋嘅歌手，因为唔知佢哋几时会唔喺度」。而Jace陈凯咏一上台就大叫表达兴奋之情，并多谢一直支持她的歌迷朋友。

