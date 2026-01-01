Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

叱咤2025｜Gin Lee李幸倪冧庄夺女歌手金奖：努力嘅人系唔会输  陈蕾夺银激动狂喊

影视圈
更新时间：23:15 2026-01-01 HKT
发布时间：23:15 2026-01-01 HKT

《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》于2026年1月1日晚上7时，假亚洲国际博览馆一号展馆（Arena）举行。叱咤2025以「难先要你做」为主题，旨在勉励所有歌手勇于挑战。典礼由森美等多位903 DJ携手主持，并透过叱咤903、881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar手机应用程式、商台节目重温应用程式及ViuTV 99台进行现场直播，让全港乐迷见证年度盛事。作为每年颁奖典礼的焦点之一，「叱咤乐坛女歌手」奖项竞争激烈，晚上揭晓赛果，金奖为李幸倪、银奖及铜奖得主分别为陈蕾与Jace陈凯咏。

叱咤乐坛女歌手赛果

金奖：李幸倪
银奖：陈蕾
铜奖：Jace陈凯咏

相关阅读：叱咤2025｜冯允谦首夺男歌手金奖感动流泪叫好惊：唔知大家有咩反应  3年前求婚成功仍未结婚

叱咤2025｜李幸倪夺金：努力嘅人系唔会输

根据专业推介选出的「叱咤乐坛女歌手」金、银、铜奖的最终得奖名单，得主分别为李幸倪、陈蕾和Jace陈凯咏。李幸倪继去年首次夺得叱咤女歌手金奖后，今届成功「冧庄」完成两连霸，李幸倪金情明显比去年平静，未有如上年般如台上爆喊，但再次夺金的她仍然激动，她表示「2025年觉得特别快，我同咗一班年轻人去追梦。做歌手，要有好强大嘅心脏，我觉得音乐可以令世界变得美好。好感恩可以再次夺得呢个奖，我好多谢杨博士同唱片公司，多谢咁多年帮过我嘅人同Fans。我想将呢个奖分享畀所有正在追梦嘅人，我想讲，努力嘅人系唔会输！」

叱咤2025｜陈蕾夺银劲激动

陈蕾夺得银奖十分激动，泪流满面，她表示「2025年好唔容易，我希望大家可以珍惜歌手，因为唔知几时佢哋会唔做。我好希望大家好好爱人，好好爱你哋嘅歌手，因为唔知佢哋几时会唔喺度」。而Jace陈凯咏一上台就大叫表达兴奋之情，并多谢一直支持她的歌迷朋友。

相关阅读：叱咤2025｜陈康堤夺乐坛生力军女歌手金奖  台上鬼马提「Eason」 歌神之女露纤腰有台型

 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
10小时前
观滨女童欺凌｜13岁女被捕 涉袭击致造成身体伤害 遇袭15岁少女送院
01:14
观滨女童欺凌｜13岁施袭女被捕 疑不满对方网上造谣 15岁受害少女送院
突发
1小时前
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
影视圈
4小时前
叱咤2025丨MIRROR、姜涛缺席照得「最爱奖项」 邓丽欣获我最喜爱的女歌手
01:34
叱咤2025丨MIRROR、姜涛缺席照得「最爱奖项」 邓丽欣获我最喜爱的女歌手
影视圈
1小时前
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
影视圈
9小时前
西贡青年堕崖亡│元旦日破边洲漫山人海 游人无视警告悬崖拍照
01:08
西贡青年堕崖亡│元旦日破边洲漫山人海 游人无视警告悬崖拍照
突发
8小时前
瑞士阿尔卑斯山度假区酒吧离奇爆炸 当地警方：约40死百人伤
00:39
瑞士阿尔卑斯山酒吧爆炸致40死约百伤 目击者：医院「被烧伤者淹没」
即时国际
2小时前
港女堕「扮靓陷阱」 ATM存钱惨被食卡 因一装饰出事 过来人竟献计求助隔篱阿伯｜Juicy叮
港女堕「扮靓陷阱」 ATM存钱惨被食卡 因一装饰出事 过来人竟献计求助隔篱阿伯｜Juicy叮
时事热话
5小时前
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
饮食
12小时前
麦玲玲马年运程2026│12生肖整体运势预测 4生肖犯太岁要注意 属鸡吉星高照 财运/桃花运表现亮眼
麦玲玲马年运程2026│12生肖整体运势预测 4生肖犯太岁要注意 属鸡吉星高照 财运/桃花运表现亮眼
生活百科
10小时前