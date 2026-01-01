叱咤2025｜冯允谦首夺男歌手金奖感动流泪叫好惊：唔知大家有咩反应  3年前求婚成功仍未结婚

《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》于2026年1月1日晚上7时，假亚洲国际博览馆一号展馆（Arena）举行。叱咤2025以「难先要你做」为主题，旨在勉励所有歌手勇于挑战。典礼由森美等多位903 DJ携手主持，并透过叱咤903、881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar手机应用程式、商台节目重温应用程式及ViuTV 99台进行现场直播，让全港乐迷见证年度盛事。作为每年颁奖典礼的焦点之一，「叱咤乐坛男歌手」奖项竞争激烈，晚上揭晓赛果，金奖为冯允谦、银奖及铜奖得主分别为MC张天赋与陈柏宇。

叱咤乐坛男歌手赛果

金奖：冯允谦

银奖：MC张天赋

铜奖：陈柏宇

叱咤2025｜冯允谦打破宿命夺金

根据专业推介选出的「叱咤乐坛男歌手」金、银、铜奖的最终得奖名单，得主分别为冯允谦、MC张天赋、陈柏宇。上年跟叱咤男歌手金奖擦身而过、不敌陈卓贤而仅得银奖的冯允谦，上年虽然凭《会再见的》勇夺叱咤至尊歌曲大奖，但他都坦言是有失望。到今届他终于力压张天赋和陈柏宇，人生首次夺得叱咤男歌手金奖，平时形象为阳光大男孩的冯允谦十分激动，当司仪阿正宣布由他得奖时，他已热泪盈眶，场面感动。

叱咤2025｜冯允谦叫好惊

冯允谦上台后就表示「好惊」，因为「唔知大家有咩反应」，台下传来热烈掌声。他表示「入行咁耐以来，第一次攞金奖，知道呢个奖唔系一年嘅努力，系咁多年来嘅努力」。他除了多谢903外，亦多谢自己，因为他之前曾经想放弃音乐，另外他亦表示曾有有容貌焦虑，觉得自己外貌有不足，所以好多谢公司和歌迷对他不离不弃。

叱咤2025｜冯允谦参加《超级巨声3》入行

冯允谦（Jay Fung）于2011年凭参加《超级巨声3》夺得亚军而入行，多年来默默耕耘，不过初期化表作不多，亦曾试过陷入事业空白期，22年上《劲歌金曲》评分环节时，更直接被单立文批评没有Hit歌，并指说真话只是希望看到冯允谦出头。到2023年冯允谦首次踏上红馆开演唱会，近年歌曲成绩及人气亦大跃进。

叱咤2025｜冯允谦3年前求婚成功

冯允谦对待感情十分专一，他和圈外女友Crystal拍拖十多年，他于2023年就透露自己已求婚成功，不过却因为双方工作太忙，而未有时间正式结婚，他就曾向传媒表示希望在2026年迎娶住在加拿大的未婚妻。

