叱咤2025｜陈康堤夺乐坛生力军女歌手金奖  台上鬼马提「Eason」 歌神之女露纤腰有台型

更新时间：22:05 2026-01-01 HKT
发布时间：22:05 2026-01-01 HKT

《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》的「叱咤乐坛生力军女歌手」方面，由人气高企的陈康堤（Constance）勇夺金奖，这位歌神陈奕迅的女儿，今日上台台型十足，她淡定地多谢今年曾和她合作的音乐人和家人，其中她的谢辞中提及「Eason」，但原来是一位音乐人，她表示「Not my Dad」（不是我的爸爸），十分搞笑，之后她于献唱《一律建议分手》，表现淡定极出色。卢慧敏和许轶分别获得银奖与铜奖，为今年的乐坛注入了崭新力量。卢慧敏于台上多谢所有的音乐单位和屋企人，许轶除了多谢公司MakerVille之外，更识做地多谢客户。

叱咤乐坛生力军女歌手赛果

金奖：陈康堤
银奖：卢慧敏
铜奖：许轶

相关阅读：叱咤乐坛流行榜颁奖典礼2025开场直击 歌手盛装登场争艳 魏浚笙泳儿低胸硬撼骑呢古怪造型

叱咤2025｜林𬀩竣乐坛生力军男歌手金奖

《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》的「叱咤乐坛生力军男歌手」金奖由林𬀩竣夺得，这位自己曲词编监的新人才华赖溢，于台上献唱亦功力十足。而银奖及铜奖得主分别为Edwin Tong及郭澧羲，同样是本年度备受看好的新人。

叱咤乐坛生力军男歌手赛果

金奖：林𬀩竣
银奖：Edwin Tong
铜奖：郭澧羲

相关阅读：叱咤乐坛流行榜颁奖典礼2025赛果不断更新 陈奕迅女儿陈康堤夺生力军女歌手金奖

