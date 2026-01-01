Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《中4》颜值担当杀入《寻秦记》电影版 女侠造型曝光获激赞 歌手出身曾与视帝「床战」

影视圈
更新时间：12:00 2026-01-01 HKT
发布时间：12:00 2026-01-01 HKT

万众期待的《寻秦记》电影版昨日（12月31日）正式上映，除了有电视版原班人马如古天乐、林峰、宣萱、郭羡妮及滕丽名等强势回归，亦有不少新面孔为电影注入新血。其中凭借《中年好声音4》获封为「颜值担当」的陶枳樽便是其中一位，日前她在IG分享剧照曝光片中造型。

陶枳樽化身江湖侠女

为配合电影上映，陶枳樽日前在IG贴出多张电影剧照，为《寻秦记》电影版宣传。照片中，她以一身有型古装亮相，手持长剑，眼神坚定，在山林与村寨背景的衬托下，充满江湖侠女的气质。她留言写道：「跨越六年时空，万众期待，弟子 #陶枳樽 前来报到」，引来大批网民留言赞赏，称赞她「好靓女」、「有女侠风范」、「型格十足」。

相关阅读：《中年好声音4》夺5灯企鹅人真身终极揭晓？周志康晒近照泄「铁证」 网民：仲唔系你？

陶枳樽曾与张振朗拍床戏

事实上，歌手出身的陶枳樽近年积极转型，在演艺路上不断挑战自我，累积了丰富的幕前经验。她早前更在剧集《反黑英雄》中与视帝张振朗有大胆演出，不惜裸背上阵，专业精神备受肯定。如今踏上大银幕，参演这部经典巨制，其表现令人期待。

相关阅读：中年好声音4｜前新秀冠军何晶晶强势回归 曾击败郑俊弘 原来效力TVB一部门多年

周志康近照泄「企鹅人」身份？

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门星堤发生命案 夫妇爆争执打斗 妻晕倒房内当场死亡
00:29
屯门星堤外籍夫妇爆争执打斗 30岁妻晕倒房内当场死亡 夫涉藏毒被捕
突发
9小时前
前「TVB咪神」即将结婚突然宣布重大决定 晒火辣丰满身材告别过去：经过深思熟虑
前「TVB咪神」即将结婚突然宣布重大决定 晒火辣丰满身材告别过去：经过深思熟虑
影视圈
16小时前
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
即时国际
5小时前
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
影视圈
3小时前
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
饮食
21小时前
结业潮2025｜10大连锁超市/百货洗牌！AEON/先施/U购执笠 1老字号品牌消失
结业潮2025｜10大连锁超市/百货洗牌！AEON/先施/U购执笠 1老字号品牌消失
生活百科
17小时前
Bob林盛斌17岁女林霏儿造型惹火 低胸装疑现身夜场 车厢内咬手指展现超龄性感
Bob林盛斌17岁女林霏儿造型惹火 低胸装疑现身夜场 车厢内咬手指展现超龄性感
影视圈
17小时前
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪未婚妻除夕发文：今日原本系我哋大日子
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪未婚妻除夕发文：今日原本系我哋大日子
突发
13小时前
「50+」裸辞揭职场残酷真相 「1句话」引爆初老族共鸣 网民：「终于有人敢讲！」｜Juicy叮
「50+」裸辞揭职场残酷真相 「1句话」引爆初老族共鸣 网民：「终于有人敢讲！」｜Juicy叮
时事热话
19小时前
《中年好声音》最索评审海儿露出大面积白滑肌 夕阳下派福利「真空」挑战性感极限
《中年好声音》最索评审海儿露出大面积白滑肌 夕阳下派福利「真空」挑战性感极限
影视圈
18小时前