《中4》颜值担当杀入《寻秦记》电影版 女侠造型曝光获激赞 歌手出身曾与视帝「床战」

万众期待的《寻秦记》电影版昨日（12月31日）正式上映，除了有电视版原班人马如古天乐、林峰、宣萱、郭羡妮及滕丽名等强势回归，亦有不少新面孔为电影注入新血。其中凭借《中年好声音4》获封为「颜值担当」的陶枳樽便是其中一位，日前她在IG分享剧照曝光片中造型。

陶枳樽化身江湖侠女

为配合电影上映，陶枳樽日前在IG贴出多张电影剧照，为《寻秦记》电影版宣传。照片中，她以一身有型古装亮相，手持长剑，眼神坚定，在山林与村寨背景的衬托下，充满江湖侠女的气质。她留言写道：「跨越六年时空，万众期待，弟子 #陶枳樽 前来报到」，引来大批网民留言赞赏，称赞她「好靓女」、「有女侠风范」、「型格十足」。

相关阅读：《中年好声音4》夺5灯企鹅人真身终极揭晓？周志康晒近照泄「铁证」 网民：仲唔系你？

陶枳樽曾与张振朗拍床戏

事实上，歌手出身的陶枳樽近年积极转型，在演艺路上不断挑战自我，累积了丰富的幕前经验。她早前更在剧集《反黑英雄》中与视帝张振朗有大胆演出，不惜裸背上阵，专业精神备受肯定。如今踏上大银幕，参演这部经典巨制，其表现令人期待。

相关阅读：中年好声音4｜前新秀冠军何晶晶强势回归 曾击败郑俊弘 原来效力TVB一部门多年

周志康近照泄「企鹅人」身份？