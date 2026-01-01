《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？

近年海儿因担任《中年好声音》评审而人气急升，有样有身材而且拥有高学历的她，时常被关心感情事。近日有网民翻出海儿与一名男子的亲密合照及影片，可见二人互动犹如情侣，再次引发外界对其感情生活的好奇。

海儿与男子亲密互动泄蜜

从网上流传的影片和照片中可见，海儿与该名男子的互动相当亲暱，如热恋中的情侣。其中一系列旅游照，两人不但亲密地搂在一起，男子更轻抚海儿的脸庞，海儿则露出甜丝丝的笑容，幸福之情溢于言表。在一张阳光与海滩的合照中，身穿比坚尼的海儿与半裸上身的男子紧紧依偎，画面充满热恋的火花。除了甜蜜之旅，两人在室内也打情骂俏。在一段影片中，他们身处更衣室，男子不断试穿新衣，海儿则在旁边为他拍摄，更举起V字手势，可见两人关系非浅。而在另一张照片中，海儿与男子更与友人一同聚餐，看来已融入彼此的社交圈子。

相关阅读：《中年好声音》最索评审海儿露出大面积白滑肌 夕阳下派福利「真空」挑战性感极限

海儿2019年曾公开亲密照

而翻查影片及照片的出处，原来是海儿于2019年拍摄并上载到IG，其中一个帖文更见海儿留言提及「女友视角」，似乎未有隐藏二人的情侣关系。尽管这些照片拍摄于多年前，但至今仍未被删除，让网民对她目前的感情状况议论纷纷。

相关阅读：肥妈离奇缺席《中年好声音4》记者会 疑被踢出评审团遭一人取代？ 海儿揭真相

肥妈曾意外爆海儿有男友

尽管海儿一直以单身形象示人，但在早前在《中年好声音》活动中，肥妈为海儿庆祝生日时，却突然冲口而出：「人哋有男朋友！我叫海儿男朋友识做！」此话一出，令全场哗然，海儿当场表现尴尬，更吞吐地说：「唔讲得㗎」。肥妈的爆料，无疑让海儿的感情状况变得更加扑朔迷离。究竟海儿是低调处理恋情，还是早已回复单身，引起网民关注。

相关阅读：「最索评审」海儿小背心短裙跪地晒玲珑曲线 超白滑部位大面积曝露 性感一面展露无遗