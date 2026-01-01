Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何沛珈「升呢」万千星辉颁奖礼司仪 回复单身后事业起飞获重用

影视圈
更新时间：09:45 2026-01-01 HKT
发布时间：09:45 2026-01-01 HKT

《东周刊》最近独家爆「东张女神」何沛珈与「星三代」阮浩棕分手，结束两年地下情，有指是因TVB严格执行「禁爱令」所致，何沛珈日前出席活动时承认已分手，现时想专心发展事业；而近日发现官方公布的《万千星辉颁奖典礼2025》司仪名单中，惊见何沛珈成为四大司仪之一，迅即被公司委以重任。

撰文︰娱乐组

力争飞跃进步及女主持奖

《万千星辉颁奖典礼2025》将于本周日（4日）在澳门隆重举行，TVB日前公布颁奖礼的司仪名单，有别于去年全晚只用一位司仪坐镇，今年则有四大司仪，分别是车婉婉、陆浩明、何沛珈和郑衍峰，除了陆浩明外，其余三人都是首次做颁奖礼司仪，不过他们经常主持不同节目，相信定能担起此重任，而TVB今年更起用主持界的后起之秀，亦能为观众带来新鲜感。

何沛珈自2020年参选港姐入行后，一直备受TVB力捧，近年又凭主持《东张西望》升呢做「东张女神」而为人熟悉，更曾为《万千星辉贺台庆》和《欢乐满东华》等大骚担任司仪。除了主持外，何沛珈在综艺及戏剧上的发展亦表现亮眼，更成功入围《2025万千星辉颁奖典礼》「飞跃进步女艺员」及「最佳女主持」十强，前途无限。

然而，随着何沛珈的事业起飞，早前出席公开活动时，她承认已回复单身，称与「星三代」阮浩棕仍有保持联络、仍是朋友，又指现时正值事业冲刺期，所以想专注在事业方面。努力工作是会有回报的，她有份主持的综艺节目《寻欢作乐的姐姐》被安排于周一（5日）播出，而在4日举行的《万千星辉颁奖典礼2025》，何沛珈更被委以重任，成为颁奖典礼当晚的四大司仪之一！TVB今年未有起用麦美恩、冯盈盈等惯用大骚司仪，反而给予机会后起之秀，相信何沛珈亦会好好把握今次的难得机会。

