Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

前「TVB咪神」即将结婚突然宣布重大决定 晒火辣丰满身材告别过去：经过深思熟虑

影视圈
更新时间：20:00 2025-12-31 HKT
发布时间：20:00 2025-12-31 HKT

现年35岁的前港姐陈婉衡（Alycia），曾是TVB娱乐新闻台的主播，加上经常展示其丰满身材，因而有 「TVB咪神」称号。去年正式离巢效力了12年的TVB，转型做健身教练，展开人生的新篇章，明年3月与圈外男友拉埋天窗。准人妻陈婉衡于昨日（30日）在其IG分享性感相之外，亦发文宣布经考虑多时已决定改名为「陈沛汶」！ 

陈婉衡改名「陈沛汶 」

陈婉衡发文写道：「Hi！I'm 陈沛汶 Nice to meet you」并配上心心图案，然后以英文解释为何要在婚前改名：「Hi! I'm 陈沛汶 Nice to meet you! After much thought and anticipation,I'm thrilled to share that I’ve officially changed my name! It's something I've been dreaming about for a while,and I finally gathered the courage to make it happen before my wedding in a couple of months. Here's to new beginnings and entering 2026 as the new me!（嗨！我是陈沛汶，很高兴认识你。经过深思熟虑和期待，我很高兴地分享，我已经正式改名了！这是我梦寐以求的事情，我终于鼓起勇气，在几个月后的婚礼前完成了它，敬新的开始，并以全新的我迎接2026年！）」。

相关阅读：前TVB咪神陈婉衡晒巴黎夜景婚照 婚期倒数三个月 肚凸凸亲解「孕味浓」之谜

陈婉衡继续派福利

照片可见，陈婉衡穿上运动型内衣，除了晒Big爆其身材之外，更展示出其手部的结实肌肉，马甲线亦相当明显，相当火辣！不少网民都不禁心心眼：「太棒、身材愈来愈正、冇得顶！」、「身材正」、「妳的完美身材好美啊！」、「好fit呀！」等。

相关阅读：陈婉衡结婚丨陈婉衡17岁误做「小三」 曾遇占有欲极强爆肌男：日日要陪玩住家饭

 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门星堤发生命案 夫妇爆争执打斗 妻晕倒房内当场死亡
00:29
屯门星堤发生命案 夫妇爆争执打斗 妻晕倒房内当场死亡
突发
2小时前
李龙基王青霞分手丨Chris曾被质疑呃钱呃楼遭大汉袭击 基哥承诺过户七物业后反口：冇讲过
李龙基王青霞分手丨Chris曾被质疑呃钱呃楼遭大汉袭击 基哥承诺过户七物业后反口：冇讲过
影视圈
8小时前
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
03:09
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
影视圈
12小时前
曾与刘德华合作73岁影帝命危 进食时哽亲昏迷留医ICU情况不乐观 近年患血癌停工
曾与刘德华合作73岁影帝命危 进食时哽亲昏迷留医ICU情况不乐观 近年患血癌停工
影视圈
5小时前
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
旅游
2025-12-30 15:46 HKT
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
生活百科
2025-12-30 19:25 HKT
车Cam直击｜荃湾沙咀道婴儿车滑出马路 1岁BB倒地险遭巴士辗过
00:29
车Cam直击｜荃湾沙咀道婴儿车滑出马路 1岁BB倒地险遭巴士辗过
突发
1小时前
18年前全港见证佢出世！当年「元旦BB」突现身开Po 网民求证「迪士尼终身入场证」 事主「1反应」令悬念更高｜Juicy叮
18年前全港见证佢出世！当年「元旦BB」突现身开Po 网民求证「迪士尼终身入场证」 事主「1反应」令悬念更高｜Juicy叮
时事热话
9小时前
安德尊认爱后终合体上演真人骚 周街被称「安德尊老婆」宋芝龄呢个反应超爆笑
安德尊认爱后终合体上演真人骚 周街被称「安德尊老婆」宋芝龄呢个反应超爆笑
影视圈
7小时前
平安夜中港牌七人车荃湾行人过路处「U-turn」 内地司机涉危驾遭票控
00:48
平安夜中港牌七人车荃湾行人过路处「U-turn」 内地司机涉危驾遭票控
突发
4小时前