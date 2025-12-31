前「TVB咪神」即将结婚突然宣布重大决定 晒火辣丰满身材告别过去：经过深思熟虑

现年35岁的前港姐陈婉衡（Alycia），曾是TVB娱乐新闻台的主播，加上经常展示其丰满身材，因而有 「TVB咪神」称号。去年正式离巢效力了12年的TVB，转型做健身教练，展开人生的新篇章，明年3月与圈外男友拉埋天窗。准人妻陈婉衡于昨日（30日）在其IG分享性感相之外，亦发文宣布经考虑多时已决定改名为「陈沛汶」！

陈婉衡改名「陈沛汶 」

陈婉衡发文写道：「Hi！I'm 陈沛汶 Nice to meet you」并配上心心图案，然后以英文解释为何要在婚前改名：「Hi! I'm 陈沛汶 Nice to meet you! After much thought and anticipation,I'm thrilled to share that I’ve officially changed my name! It's something I've been dreaming about for a while,and I finally gathered the courage to make it happen before my wedding in a couple of months. Here's to new beginnings and entering 2026 as the new me!（嗨！我是陈沛汶，很高兴认识你。经过深思熟虑和期待，我很高兴地分享，我已经正式改名了！这是我梦寐以求的事情，我终于鼓起勇气，在几个月后的婚礼前完成了它，敬新的开始，并以全新的我迎接2026年！）」。

陈婉衡继续派福利

照片可见，陈婉衡穿上运动型内衣，除了晒Big爆其身材之外，更展示出其手部的结实肌肉，马甲线亦相当明显，相当火辣！不少网民都不禁心心眼：「太棒、身材愈来愈正、冇得顶！」、「身材正」、「妳的完美身材好美啊！」、「好fit呀！」等。

