《中年好声音》最索评审海儿露出大面积白滑肌 夕阳下派福利「真空」挑战性感极限

影视圈
更新时间：14:47 2025-12-31 HKT
发布时间：14:47 2025-12-31 HKT

在TVB歌唱比赛节目《中年好声音》中，以专业、甜美形象示人的评审海儿（Hedy），近日在IG上发布了一段美得令人惊艳的短片，罕有地展示其性感一面。片中可见海儿身处一个无边际泳池旁，正值黄昏时分，夕阳的余晖洒在她身上，画面极具诗意。

海儿缓缓转身晒美背

海儿身穿一条浅蓝色的挂颈式长裙，正面看起来端庄优雅。然而，当她缓缓转身，准备欣赏日落美景时，镜头捕捉到她整个白滑光洁的美背，原来长裙的背面是从颈部到腰间的超大露背设计，线条优美，性感指数瞬间爆灯。

相关阅读：海儿圣诞劲性感尽骚S形身材 认曾「后天加工」 解开《中年好声音》女神完美外貌之谜？

海儿获赞「最高级的性感」

海儿在影片中展现自信从容的微笑，姿态优雅，配上迷人的黄昏景色，整体散发出一种高级而健康的性感魅力。不少网民纷纷留言大赞，形容这是「最高级的性感」，认为她完美地示范了性感不等于裸露，而是一种由内而外散发的自信和优雅气质。

相关阅读：海儿私密性感美态意外一览无遗  张佳添证《中4》特制腰间镜头  自信一部位可突围而出

