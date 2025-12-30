60岁女星家中晕倒紧急送院 头部重创暂失头骨保护 公开最大遗愿与大师级亡夫有关

曾拍摄《流星花园》演「杉菜妈妈」的60岁台湾资深女星王月，日前在facebook透露，自己于11月底在家中意外晕倒，头部受到重创并当场失去意识。她对事发经过完全没有记忆，幸得贵人相助，紧急送往医院进行开颅手术移除脑部血块，才从鬼门关前走一遭。据悉，手术前由儿子焦急签下生命急救同意书，而当时人在韩国釜山的女儿，也在第一时间改订机票飞回台北，陪伴在母亲身边。王月透露，手术后她在加护病房昏迷了整整五天，直到12月3日才恢复意识，顺利转入普通病房，但这场意外也让她的人生观有了重大的转变。

王月暂失头骨保护

转入普通病房后，王月才被告知，为了进行手术，她的一部分头盖骨被暂时取下。少了头骨的保护，脑部直接承受大气压力，让她连每一次的呼吸都感到无比困难与痛苦。面对即将到来的颅骨复原手术，她坦言心中充满不安，时常忍不住掉泪，甚至会思考是否还有未交代的遗言。然而，这次濒死经历也让她体悟到，所谓的奇迹不一定是毫发无伤，而是能重新活过来，伤得比想像中更轻，就已经是最大的幸运。她对医疗团队的专业照护以及亲友们的支持表达了深深的感谢，并表示虽然体力尚虚，但内心充满了感恩。

相关阅读：百亿富二代男星意外重摔紧急做手术 脑出血开颅缝43针险死：再晚几分钟变植物人

王月思考亡夫李国修

12月30日恰逢王月已故丈夫、国宝级剧场大师李国修的冥诞，这让她的感触更为深刻。她感性地向天上的李国修喊话，表示自己最大的遗愿就是，如果她真的不幸离世，希望李国修一定要来接她。许多演艺圈的好友与粉丝也纷纷涌入留言，为王月加油打气，祈愿她第二次手术顺利，早日康复，重返舞台。

相关阅读：62岁金像影帝被女儿要求写新遗嘱 廿年前已立平安纸 早前入院割瘤再谈「续命」传言