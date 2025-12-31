李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家

75岁李龙基首度向《星岛头条》证实被分手，直认与39岁王青霞（Chris）的14年「爷孙恋」已画上句号。提及女方疑早已结婚生子，并在冬至与陈姓丈夫团聚用膳，他两度掩面落泪，坦承：「一切明白，我系第三者了，祝佢哋幸福！」但强调自己从不知情，因此无需向对方的丈夫与儿子致歉。

李龙基已放下王青霞：完咗啦

李龙基曾承诺年底迎娶王青霞，今年7月更手捧60枝粉红玫瑰迎接「未婚妻」出狱，惟此后女方便淡出公众视线。近日网上频道「导游哥哥」爆料，指王青霞疑长期「瞒婚」，早年已在家乡结婚并育有一名16岁儿子；直至今年冬至（12月21日），她被拍到在佛山与丈夫及母亲共进晚餐。被爆料后，李龙基日前在HoyTV贺岁节目《开运秘笈》接受堪舆学家乐栩榆师傅批命，更首次独家向《星岛头条》回应三角关系事件，他语气平静地交代和王青霞关系已完结：「我经已放低晒，冇嘢啦，完咗啦。」并透露自王青霞返回内地娘家后便渐行渐远，直至冬至后正式分手：「冬至饭后我乜都明白啦，我系第三者，冬至咁重要日子都唔同我过，冇得瞒啦，所以佢正式提出分手。我哋倾过后，我保证唔会做傻事，亦唔会伤害佢，算系和平分手，依然会保持联络。」

李龙基从不过问王青霞婚姻状况

他强调不欲深究有关分手细节，此番公开回应只为呼吁自媒体停止骚扰对方，又忆述当日送出狱的「未婚妻」返回内地时，自己仍不知实情，并有结婚打算，惟后来发生了许多事。被问是否一直被王青霞「瞒婚」？李龙基则避用「瞒婚」字眼：「站喺我嘅立场，就算发觉有啲少问题，爱一个人就要相信佢……我从来冇问过佢嘅婚姻状况，只系觉得咁多年嘅和融相处应该会有结果。」

李龙基强颜欢笑成人之美

谈到目睹王青霞与陈姓丈夫共进冬至饭的感受？他强颜欢笑：「当时真系好难受，但再谂深一层，成人之美系好事。见到人哋有家庭、咁幸福，我深知咁系啱嘅。」并宽容表示：「我由始至终冇怪责佢，佢都畀我开心咗好多年。一位女士追求幸福系无可厚非，一日未结婚一日都仲可以选择（但佢系人妻㖞？）哈……咁佢咪选择咗啰！」对于会否对王青霞的丈夫及儿子感到抱歉？李龙基连说八次「冇」，并重申：「老实讲，不知者不罪。知道之后咪祝佢哋幸福啰，家庭美满，开开心心！」语毕即掩面沉默，良久后眼泛泪光说：「我冇嘢㗎，OK嘅，我得嘅！唉……都70几岁人，有乜未经历过？感情啲嘢，有时嚟有时去，控制唔到。」

李龙基从未见过王青霞父母

此外，他又透露从未见过王青霞父母，但知对方家长对这段关系颇有成见；对于「情敌」陈先生，他表示毫不认识、无从比较，淡然道：「对Chris嚟讲系一件好事，跟住一个大佢36年嘅人，我一定走先过佢。依家佢有依靠、有家庭，我可以抽身离开，对佢嚟讲非常好。」至于将来会否再开展「爷孙恋」？他回复笑容：「点解唔敢呀？我使惊呀？」问到从这段感情中学到甚么？他豁达表示：「瞓多觉好过啦，其实感情冇得学。我好信命运，要嚟就嚟，要走就走，缘尽就分开……都希望佢幸福嘅。」言至此，他再度掩面抽泣十余秒，平复后重复道：「冇嘢嘅，我得嘅！」并透露乐栩榆师傅批命指他「好有女人缘，啲女人任我拣」。