寻秦记丨古天乐望打破《破‧地狱》单日票房纪录 到广州谢票首次不在港倒数 宣萱坚拒孖古仔跳唱 : 等下一世

影迷期待已久电影《寻秦记》于31日除夕上映，今晚(30日)在尖沙咀星光大道举行首映礼，电影总监制兼主角古天乐联同林峰、宣萱等一众演员出席，盛大场面吸引大批粉丝到场，更有林峰粉丝戴上兵马俑面具高叫「大王」，惹人注目。

古天乐透露开画日多达1460场

古天乐和宣萱受访，谈到电影预售情况，古仔指明天中港和马来西亚同步上映，希望在大众支持下开画有满意成绩。问到打破《破‧地狱》千万单日票房纪录，古仔坦言希望，谈到上映场次密过巴士班次，宣萱笑指夸张，古仔透露开画日上映多达1460场，又预告除夕在广州谢票，首次不在港除夕倒数，每年同家人欢度除夕，今年不带家人上广州，还会去其他地方宣传。

宣萱荣幸治到古仔

谈到勾起观众集体回忆，不少陈年考古片段翻hit，包括宣萱昔日歌舞片段，她笑言多谢这部戏，自己都忘了有此片段，现在可以收藏。问到是否情侣档做宣传，古仔即更正是萤幕情侣，对于网民指只有宣萱治到古仔，古仔笑言治到他是一种成就，宣萱觉荣幸。若票房大收会否孖古仔跳唱谢票，宣萱直言无可能，要等下一世，这一世迟了少少，指古仔和林峰合唱已够，未试过有电影歌曲出多个版本，古仔指最厉害英文版《天命最高》，亦知有食肆出优惠助攻，开心获支持。