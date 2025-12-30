江华自称拒拍《寻秦记》电影版说法被踢爆？古天乐公开选角内幕 网民嘲：根本冇预你

备受期待的《寻秦记》电影版上映在即，不少剧迷期盼能在大银幕上再次见到由江华饰演的经典反派「连晋／嫪毐」。然而，江华先前已公开表示拒绝参演，近日监制兼男主角之一的古天乐在宣传活动中，一番言论却犹如踢爆江华拒演说法，引发热议。

江华拒拍《寻秦记》电影版

江华近年已淡出萤光幕，他多次解释拒演《寻秦记》电影版的原因。他曾表示「连晋/嫪毐」一角在电视剧的结局已经死亡，而且20年前的演绎已是无法超越的经典，实在没有必要再重拍。他说：「唔好啦，全部都老嘢喇！不过老板（指古天乐）有呢个心愿都好嘅。我觉得一部电视剧或者电影可以成为人哋心目中嘅经典已经好劲，唔需要再拍过。以演员角度睇，20年前同20年后今日仲要拍同一个角色，究竟想表达啲咩？但从商业角度睇，大家都咁钟意，系有追看性嘅。」此外，他亦坦言过去曾受抑郁症困扰，因此选择半退休的生活。 对于江华的决定，网民都表示尊重，亦有许多剧迷大叹可惜，认为缺少了「连晋／嫪毐」的《寻秦记》将失色不少。

古天乐疑笃爆江华拒拍真相

然而，身兼《寻秦记》电影版监制及主角的古天乐，在近日的访问中，似乎道出了另一个版本的「真相」。当被问及江华缺席《寻秦记》电影版时，古天乐坦言：「系呀，因为个角色死咗，好难将佢复活，因为电影系讲20年后，好合理。」他进一步解释，电影版剧本只会考虑在电视剧结局时仍然在生的角色，并以吕不韦（郭锋饰）为例，强调不可能让已死的角色回归。

古天乐的这番话引发网民解读，似乎是《寻秦记》电影版从未考虑过让已经在剧集中死亡的角色回归，直接踢爆江华「拒拍」的说法，网民都质疑江华其实从未获《寻秦记》电影版邀约。有网民于社交平台讨论：「即系本身就冇预佢」、「讲到自己唔拍，原来人哋冇揾佢」、「依家冇预你啊」、「我单方面拒绝古天乐娶我」、「刷存在感？」。