TVB新闻主播宣布离巢一句话疑暗示将转行 曾报导楼价下跌落泪掀热话

在TVB任职多年的新闻主播容家耀，于Threads发文，正式宣布离巢。容家耀在告别长文中回顾了自己七年多的新闻生涯，他于2019年毕业于香港城市大学媒体与传播系，早在大学时期便已投身新闻界，先后于香港电台及无线电视新闻部担任实习和兼职记者。毕业后，他正式加盟无线成为全职港闻组记者，并由一名实习记者做起，逐步晋升为新闻主播，其后更从前线港闻采访转为主持资讯节目，在不同岗位上累积了丰富经验。他形容这段旅程是「梦想成真」。不过丰富的履历都不及他去年在镜头前落泪一幕令网民深刻。

容家耀履历丰富

在其主播生涯中，容家耀的履历相当丰富。自2020年2月起转任主播后，他曾主持多个时段的新闻报道，包括《星期日香港早晨》、午间新闻及《无线7:30 一小时新闻》等。他更曾主持翡翠台的特备节目《行政长官答问会》，并为多个国际大型盛事，如北京阅兵、神舟飞船升空与降落等进行直播。他坦言：「每一次一个多小时的大事直播，背后是无数个通宵达旦地准备。」除了新闻直播，他亦感激有机会主持《探古寻源》、《行行有好景3》和《宠宠物语》等节目，并从构思、联络、拍摄到剪辑，全程投入，从中获得无比的满足感。

容家耀疑预告转行

在文末，容家耀向所有支持过他的人致谢，包括控制室的同事、互相补位的主播、提携他的前辈，以及每一位支持他的观众。他谦虚地表示，全天候直播难免有「虾碌时刻」，希望大家见谅。对于未来，他写道：「新闻报道完，人生新篇章开始，希望日后以另一身份再与大家见面。」这番话预示著他即将展开新的事业，也让观众期待他未来的发展。

容家耀曾于报导时落泪

去年12月，容家耀报导一则关于本港楼市创下22年来最大跌幅的新闻，他在镜头前眼眶泛红，脸上更被镜头捕捉到清晰的泪痕，看似情绪激动。这一幕随即引发观众热议，不少人将他的泪水与新闻内容直接挂钩，纷纷留言猜测他是否因楼价大跌而感同身受，甚至成为「负资产」一员。正当「主播蚀到喊」的说法甚嚣尘上之际，他的前同事、前TVB记者胡朗轩在社交平台上发文为他澄清，解释道：「佢病得好重，忍咳咋！」才让这场「落泪疑云」告一段落。

