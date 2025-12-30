66岁男星家中猝逝 同居契仔还原揭死讯细节放弃急救 与家人全反目遗产独留给一人

台湾资深男星曹西平早年不时作客各大台综如《康熙来了》等而为港人熟悉，于12月29日晚间惊传在三重住处家中逝世，终年66岁，消息一出震撼台湾演艺圈。据了解，警方及消防人员到场时，他已无生命迹象，初步排除外力介入，详细死因仍待厘清。生前与家人关系疏远的他，早已立下遗嘱，决定将所有遗产留给长年陪伴在侧的契仔。

契仔心碎还原最后时刻

据悉，曹西平的契仔Jeremy于29日凌晨2时与曹西平最后一次联系后，便因事前往日本。期间他多次试图联络契爷，却都杳无音讯，心中隐隐感到不安。直到当晚10时许返抵家门，一进门便习惯性地呼喊「我回来了」，却未听见熟悉的回应。Jeremy进入房间查看，赫然发现曹西平倒卧在地板上，已无呼吸心跳。他吓得立刻报警，但救护人员到场后，发现曹西平身体已出现尸斑且僵硬，判定已死亡多时，Jeremy只能当场忍痛放弃急救。

曹西平与亲兄弟全反目

曹西平的骤然离世，也让他与家人的恩怨再度浮上台面。他与四位亲兄弟长年关系紧张，多年前更因父亲的遗产问题反目成仇。曹西平曾在节目上声泪俱下地控诉，当年父亲留下多处房产，但皆有高额贷款，兄弟们却无人愿意分担，让他独自负担每月近15万台币（约3.7万港币）的庞大债务，压力大到出现秃头情况。

曹西平独自照顾病父不甘被诬陷

曹西平亦透露，父亲晚年生病时，皆由他一人独自照顾，甚至在父亲临终前，也是他一人在医院面临是否急救的天人交战。他曾悲愤表示：「家人没有人出面帮忙，爸爸走后我一手处理丧事，结果多年来没得到一句谢谢，还被诬陷在争遗产。」

曹西平将遗产全留给契仔

由于与家人决裂，曹西平生前便已预立遗嘱，明确表示：「我的钱绝不让姓曹的人碰」，将把所有财产与积蓄，全数留给长年照顾他起居、情同父子的契仔Jeremy。

不过，台湾法律界人士指出，由于曹西平未婚无子，其兄弟在法律上仍为法定继承人，可主张「特留分」，因此契仔是否能完全继承所有遗产，恐怕还有变数。

