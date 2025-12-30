吴文忻夺《新城劲爆》新人奖后罕动怒 不满被司仪称「末期病人」：哽耳 制作公司致歉

吴文忻日前在《新城劲爆颁奖礼2025》中勇夺「劲爆我撑新人」奖项，为她的音乐梦打下强心针。然而，获奖本应是开心事，但她事后在IG发表长文，坦言心情复杂，更对颁奖礼上司仪以「末期癌症病人」来介绍她感到不满。

吴文忻因药物副作用影响情绪

吴文忻在文中透露，获奖当下心情百感交集，经过一天的沉淀，她剖析了自己的情绪来源。她坦言，近两星期正受荷尔蒙标靶药的副作用影响，导致情绪低落，加上另类治疗带来的不适，令她身心俱疲。她写道：「荷尔蒙药是会影响情绪，还有正在进行另类治疗如放血放脓，加上中药会令里面的脓24小时不断渗出来，当中的不便实在令我甚么地方也不想去，甚么也不想做。」

面对身心的煎熬，吴文忻选择调整心态，积极面对。她表示会将这些痛楚和不便，视为治疗过程中的挑战，并引用自己歌曲《重生》的歌词「迎战痛也要快活」，勉励自己要战胜负面情绪。

吴文忻无惧「安慰奖」标签

对于外界可能将这个新人奖视为「安慰奖」，吴文忻坦然面对。她认为，无论是否安慰奖，都肯定了她为梦想付出的努力。她重申，推出歌曲《重生》的初衷，除了圆梦，更希望借此鼓励身处低谷和患病的人，让自己的病痛变得有意义。她感恩大会颁发这个具鼓励性的奖项，让更多人有机会听到这首动人的歌曲。

吴文忻为四期癌症病人发声

在帖文中，吴文忻最想抒发的，是颁奖礼上司仪对她的介绍。她忆述，当司仪以「末期癌症病人」来介绍她时，令她当下心头一沉。她强调，自己并非怪责司仪或撰稿人，但她必须为所有四期癌症病人发声，纠正「末期」这个标签。

她解释，「末期」（End Stage）通常指生命已到尽头，有不可挽回的意味。她认为，当一个四期癌症病人仍在努力作战，并追寻梦想，希望以生命影响生命时，在数千人面前被称为「末期病人」，实在非常「哽耳」。

吴文忻表示，经过反思，她发现自己的内在信念还不够强大，才会被这些言论影响。她决定要发声，呼吁大众不要再将四期癌症标签为「末期」，并强调：「很多四期也可以好番的！」

制作公司致歉认措辞不当

在吴文忻发文后，制作公司（Rising Communcation Centre）发放发出公开声明，就司仪介绍时的言辞令吴文忻感到不舒服一事，致以最真诚的歉意。声明中解释，司仪的原意是希望表扬吴文忻在抗癌路上，仍不忘初心追寻梦想所展现的无比毅力和正能量。他们承认在措辞上有所不当，对吴文忻造成的负面影响深感抱歉，并承诺日后定当更加审慎处理。最后，声明也祝愿吴文忻早日康复，在音乐路上发光发亮。