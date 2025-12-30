MBC演艺大赏2025｜国民主持刘在石无悬念9度得奖 全炫茂为朴娜莱争议致歉

「MBC演艺大赏」昨晚举行，「国民主持」刘在石第9度获颁「大赏」，更是他演艺生涯中第21座大赏，他扬言要拿30个大赏！《新人教练金软景》更狂扫6奖。

珉豪＠SHINee得「全能艺人奖」

刘在石在台上发表感言：「真的不知道该怎么表达感谢之意。刚刚还说（拿到大赏的）机率是49%，现在想想是不是该说51%才对。感谢爸妈、外父、外母，也由衷感谢罗京恩（老婆）。一起参与《玩甚么好呢？》的 HAHA、朱宇宰，也谢谢你们。今年一起合作到现在，虽然遗憾下车，但想对朴真珠、李美珠、李伊庚说一句辛苦了，谢谢你们。」李伊庚早前爆出传露骨短讯给一名德国籍女子，于上月退宣布退出《玩》，本月6日举行的AAA颁奖礼，李伊庚只感谢了拍档HAHA及朱宇宰，未有提及刘在石，引发热议。

刘在石再称会一路努力拿足30座「大赏」：「这是我在MBC拿到的第9座大赏。去年在其他电视台拿下第20座，这次是第21座。第一次拿到大赏是在2005年，今年是第21次，我会一路努力到第30座为止。」刘在石亦与全炫茂、张度妍、旗安84及金软景一同获得「年度综艺人奖」，其中全炫茂为节目《我独自生活》道歉，因有份演出的女星朴娜莱涉非法医疗及职场欺凌，他坦言今次出席颁奖礼觉得心情很沉重，又指节目明年会以新形式登场。

此外，节目《新人教练金软景》狂擸6奖，包括新人奖、热门话题奖、最佳团队合作奖、最佳情侣奖、年度综艺人奖及年度综艺节目奖。韩团SEVENTEEN成员胜宽凭该节目获颁「热门话题奖」，另一韩团SHINee成员珉豪获得「全能艺人奖」。

