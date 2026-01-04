万千星辉颁奖典礼2025丨《巨塔之后》陈炜七度问鼎视后  亚视出身曾为前夫淡出  与医生陈国强再婚

TVB颁奖礼2025／陈炜／最佳女主角丨无线电视盛事《万千星辉颁奖典礼2025》于1月4日在澳门上葡京综合渡假村隆重举行。曾6次挑战视后宝座的陈炜，今届凭《巨塔之后》饰演「方欣」一角，成功入围《万千星辉颁奖典礼2025》「最佳女主角」十强，希望打破宿命首圆视后梦。

TVB颁奖礼2025丨陈炜奸到出汁有睇头

陈炜于《巨塔之后》演奸角方欣极抢镜，于剧中陈炜同宣萱正面大斗法擦出无限火花，其奸到出汁的表现被网民指重现「太平公主」戏势，故此深受欢迎。陈炜之前凭《宫心计2深宫计》曾大热挑战2018年视后，可惜最后跟奖座擦身而过。事实上，今年已是陈炜第7度问鼎视后，之前她亦曾凭《枭雄》、《火线下的江湖大佬》、《好日子》、《法证先锋IV》和《回归》获得提名。陈炜一直甚有观众缘，演技被受认可，甚至曾被网民封为民间视后。

相关阅读：准视后陈炜首晒一家四口照 为医生老公庆生泄家中新成员 撇台湾前夫再婚变幸福少奶

TVB颁奖礼2025丨陈炜出身亚视

陈炜于1996年夺得《亚洲小姐竞选》冠军后于亚视出道，之后成为亚视当家花旦，08年因为结婚而和亚视结束12年宾主关系。4年后陈炜回复单身，于好友江美仪的引荐之后过档TVB，首部剧集为《法网追击》，当时已经引起不少注意，观众对其演出非常受落，令陈炜之后平步青云，在TVB成功攀上女一地位，并多次得到挑战视后的机会，她希望以一枚视后奖座庆祝入行30年。

TVB颁奖礼2025丨陈炜曾经离婚现嫁医生

陈炜之前曾有一段婚姻，2008年在事业高峰时嫁台湾商人颜志行并移居当地，不过陈炜觉得相处过后，双方并不适合，虽然有过长时间挣扎，但性格撇脱的她最后都决定离婚。到2019年，陈炜跟陈国强同游峇里爆出恋情，二人并于2021年11月宣布结婚，并在翌年9月举行婚宴，双方已结婚3年，双方依然十分恩爱。

TVB颁奖礼2025丨陈炜曾想当妈妈

陈炜之前曾承认想做妈妈，她表示前夫是长子嫡孙，于首段婚姻中的确想过生小孩不过相处2、3年之后关系破裂而打消念头，最后更离婚收场。到40多岁时，陈炜便彻底放弃生育想法，现时和老公好好享受二人世界。

相关阅读：陈炜医生老公攰爆眼袋不见了？晒锡锡亲吻相庆生日 靠呢招助陈国强「回春」