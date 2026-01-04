Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

万千星辉颁奖典礼2025丨《巨塔之后》陈炜七度问鼎视后  亚视出身曾为前夫淡出  与医生陈国强再婚

影视圈
更新时间：16:00 2026-01-04 HKT
发布时间：16:00 2026-01-04 HKT

TVB颁奖礼2025／陈炜／最佳女主角丨无线电视盛事《万千星辉颁奖典礼2025》于1月4日在澳门上葡京综合渡假村隆重举行。曾6次挑战视后宝座的陈炜，今届凭《巨塔之后》饰演「方欣」一角，成功入围《万千星辉颁奖典礼2025》「最佳女主角」十强，希望打破宿命首圆视后梦。

TVB颁奖礼2025丨陈炜奸到出汁有睇头

陈炜于《巨塔之后》演奸角方欣极抢镜，于剧中陈炜同宣萱正面大斗法擦出无限火花，其奸到出汁的表现被网民指重现「太平公主」戏势，故此深受欢迎。陈炜之前凭《宫心计2深宫计》曾大热挑战2018年视后，可惜最后跟奖座擦身而过。事实上，今年已是陈炜第7度问鼎视后，之前她亦曾凭《枭雄》、《火线下的江湖大佬》、《好日子》、《法证先锋IV》和《回归》获得提名。陈炜一直甚有观众缘，演技被受认可，甚至曾被网民封为民间视后。

相关阅读：准视后陈炜首晒一家四口照 为医生老公庆生泄家中新成员 撇台湾前夫再婚变幸福少奶

TVB颁奖礼2025丨陈炜出身亚视

陈炜于1996年夺得《亚洲小姐竞选》冠军后于亚视出道，之后成为亚视当家花旦，08年因为结婚而和亚视结束12年宾主关系。4年后陈炜回复单身，于好友江美仪的引荐之后过档TVB，首部剧集为《法网追击》，当时已经引起不少注意，观众对其演出非常受落，令陈炜之后平步青云，在TVB成功攀上女一地位，并多次得到挑战视后的机会，她希望以一枚视后奖座庆祝入行30年。

TVB颁奖礼2025丨陈炜曾经离婚现嫁医生

陈炜之前曾有一段婚姻，2008年在事业高峰时嫁台湾商人颜志行并移居当地，不过陈炜觉得相处过后，双方并不适合，虽然有过长时间挣扎，但性格撇脱的她最后都决定离婚。到2019年，陈炜跟陈国强同游峇里爆出恋情，二人并于2021年11月宣布结婚，并在翌年9月举行婚宴，双方已结婚3年，双方依然十分恩爱。

TVB颁奖礼2025丨陈炜曾想当妈妈

陈炜之前曾承认想做妈妈，她表示前夫是长子嫡孙，于首段婚姻中的确想过生小孩不过相处2、3年之后关系破裂而打消念头，最后更离婚收场。到40多岁时，陈炜便彻底放弃生育想法，现时和老公好好享受二人世界。

相关阅读：陈炜医生老公攰爆眼袋不见了？晒锡锡亲吻相庆生日 靠呢招助陈国强「回春」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
美如楼有单位起火冒烟，火警中有居民由救护车送院。梁国峰摄
02:43
石硖尾邨火警酿1死8伤 单位发现男尸 逾270人疏散
突发
3小时前
吴绮莉女儿吴卓林激罕开腔谈成龙  一细节证双方关系破冰  曾传经济拮据领免费食物
吴绮莉女儿吴卓林激罕开腔谈成龙  一细节证双方关系破冰  曾传经济拮据领免费食物
影视圈
7小时前
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
影视圈
19小时前
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
影视圈
6小时前
女星惊爆「车震」丑闻！被指强逼经理人旁观交欢过程 狂踢椅背险酿大祸
女星惊爆「车震」丑闻！被指强逼经理人旁观交欢过程 狂踢椅背险酿大祸
影视圈
23小时前
元旦起个人存取款超5万毋须登记。 中新社
元旦起个人存取款超5万毋须登记
即时中国
2026-01-03 08:33 HKT
中菜酒家长者优惠！凭乐悠咭/长者咭即享茶钱半价 叹京川粤名菜+手工点心
中菜酒家长者优惠！凭乐悠咭/长者咭即享茶钱半价 叹京川粤名菜+手工点心
饮食
2026-01-03 13:47 HKT
居民邝先生讲述走火警经过，黄小姐带同爱猫逃生。梁国峰摄
02:43
石硖尾邨夺命火︱走火警居民：啲烟由防烟门冲出嚟 感激2青年助抬轮椅母落楼
突发
5小时前
美军突袭委内瑞拉，生擒马杜罗夫妇。美联社／法新社
空袭委内瑞拉︱美军生擒马杜罗计划曾漏风声？ 亲信成CIA线人监视行踪
即时国际
2小时前