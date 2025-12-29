钟柔美锡面相继续流出 娱圈猛人当刘展霆面咀Yumi场面火辣 背景起底跟MIRROR合作无间

童星出身的「声梦小花」钟柔美（Yumi）近日因一张被绯闻男友刘展霆（Eden）亲吻脸颊的亲密照而成为城中热话。虽然她火速将照片删除，但早已被网民截图疯传，令她与刘展霆传了3年的绯闻再度升温。事后钟柔美在公开活动解画，坚称自己仍是A0（未有恋爱经验），指锡面照只是与「死党」玩「Truth Or Dare」（真心话大冒险）游戏输掉后的惩罚，并强调：「也有其他男、女锡我的照片也有放上网，也是删掉了。」

锡钟柔美的不止刘展霆

正当不少网民质疑钟柔美的说法，认为她为保护偶像形象而「死鸡撑饭盖」时，近日网上流出另一张锡面照，就印证了她的说法。在这张新流出的照片中，亲吻钟柔美脸颊的换成了另一人。相中可见，一名留著一头抢眼金色短发、打扮中性的人正嘟嘴亲吻钟柔美的侧脸。而被锡的钟柔美看来非常开心，脸颊泛红，更俏皮地伸出舌头，对著镜头单眼，气氛欢快。

造型师Jansco背景猛料

而相中人是香港著名的设计师兼造型师Jansco Wan。Jansco Wan在新生代艺人中极具名气，打扮型格，常以中性造型示人。Jansco Wan才华洋溢，不仅拥有自家时装品牌，更是众多当红艺人的御用造型师，合作对象包括MIRROR、COLLAR成员苏雅琳（Ivy So）和许轶（Day）、YOLO成员何洛瑶（Sica），以及包括钟柔美在内的《声梦》学员姚焯菲（Chantel）及詹天文（Windy）等，在行内被尊称为「温总」。

钟柔美解释可信度大增？

这张与Jansco Wan的亲密合照，加上钟柔美曾表示「也有其他男、女锡我」，似乎让她早前「玩游戏」的说法可信度大增。

