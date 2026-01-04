万千星辉2025｜《新闻女王2》黄宗泽首封视帝：以为冇得再上嚟  曾恋胡杏儿7年  不婚主义身家过亿

万千星辉颁奖典礼2025／黄宗泽／最佳男主角｜香港电视广播有限公司（TVB）的《 万千星辉颁奖典礼2025》在2026年1月4日在澳门上葡京综合渡假村隆重举行。现年45岁的黄宗泽在今届TVB颁奖礼，凭《新闻女王2》及《执法者们》两套剧集，较早前已率先获得「大湾区最喜爱TVB男主角」奖项。黄宗泽再下一城，16度提名视帝，终于打破宿命，首度夺得「最佳男主角」，黄宗泽爆喊说：「头先攞完大湾区以为冇得再上嚟。」

TVB颁奖礼2025丨黄宗泽佛系心态仍忍不住喊

出炉双料视帝黄宗泽在台上激动落泪，他受访时坦言第一次上台已心想之后无，道气已破，但见好友苗侨伟上台就重燃希望，宣布时忍不住哭，在对方手上获奖特别不同，原来心态佛系都会爆喊，情绪按不住，在看前辈唐佳的片段时已似打了两拳哭。

以前做正义角色，今次饰演贱人角色成功获奖，黄宗泽笑言不知是否继续做衰人，不知怎算，暂未计划怎庆祝，要飞去南京工作，笑言请大家「全奶宴」，最多一班朋友食饭。对于曾志伟宣布卸任，黄宗泽指对方都辛苦多时，这个年纪应该收成，享受为主，不需要不开心，最紧要活得开心。

TVB颁奖礼2025丨黄宗泽由古天乐经理人介绍入行

黄宗泽于1999年在古天乐的经理人介绍下，加入无线电视成为合约艺人。凭着突出的靓仔外型，黄宗泽04年于剧集《我师傅系黄飞鸿》已首次做男一，到翌年的《我的野蛮奶奶》，黄宗泽伙拍当时女友胡杏儿及「阿姐」汪明荃，创下平均收视有34点的佳绩，奠定了黄宗泽于TVB的地位。

TVB颁奖礼2025丨黄宗泽屡提名视帝失望而回

之后黄宗泽于《赌场风云》演张来富，《潜行狙击》演跛co、《护花危情》演许sir，以及《幕后玩家》演Sheldon秦升海，都成为黄宗泽的代表作，而他就凭剧集《廉政狙击》，于《万千星辉颁奖典礼2023》夺得「大湾区最喜爱TVB男主角」，成为大湾区视帝。黄宗泽演了多年男一，亦极具人气，不过却跟「视帝」无缘，他之前曾逾10次进入视帝最后5强，不过每次总与奖项失诸交臂。

TVB颁奖礼2025丨黄宗泽《新闻女王2》有突破

黄宗泽今次有2套剧集获得提名，但不少观众都认为他今年的代表作是《新闻女王2》。他在剧中演古肇华，角色Mean爆毒舌，跟黄宗泽亦正亦邪的气质十分类似，不少观众都认为他将角色发挥得淋漓尽致。他于剧中跟佘诗曼擦出大量火花，令观众刮目相看。

TVB颁奖礼2025丨黄宗泽情史丰富

在私人生活方面，黄宗泽情史一向丰富，其中最为人所熟知的，是跟胡杏儿相恋7年。二人于2005年合作拍摄《我的野蛮奶奶》挞着，之后就一直保持低调，虽然他们的恋情已是公开秘密，但却从没有公开承认恋情，去到2011年胡杏儿得视后，才罕有地公开放闪，希望跟黄宗泽继续「顶住大家」。可惜到2012年双方分手，胡杏儿更公开落泪，而黄宗泽就指二人是和平分手。而甄咏珊于2006年参选亚姐时，曾自爆入行之前和黄宗泽曾经拍拖，黄宗泽之后亦承认彼此曾为恋人。

TVB颁奖礼2025丨黄宗泽曾恋胡杏儿7年

之后分手约1年半后，黄宗泽与名模杨峥高调认恋，但不足1个月已无疾而终。黄宗泽亦曾与多位女星传过绯闻，如网红翁晓君、演员陈嘉桓、张沙沙等，之前亦被指与内地25岁演员万籽麟秘婚生子，但黄宗泽就否认有关传闻，直言不认识对方。另外2020年他和陈滢拍《飞虎3壮志英雄》时亦传出绯闻，当时二人被发现共饮一杯冻柠茶，陈滢又拿著黄宗泽的纸牌公仔伸脷丧咀。此外他跟多次拍作的蔡洁亦传出绯闻，有指蔡洁每次跟人提起男方，都会超甜笑不拢嘴。

TVB颁奖礼2025丨黄宗泽身家过亿抱不婚主义

黄宗泽曾表示自己是不婚主义支持者，部份是因为母亲对他的女友要求极高，笑言「10个起码有9个半不满意」，另外亦跟其成长背景有关，黄宗泽的父母在他未出世时已离婚，他自小与母亲相依为命，单亲家庭长大的他对婚姻缺乏憧憬。他坦言从未规划过自己几岁要结婚、生多少个孩子，更认为婚姻并非人生必需品。黄宗泽多年来在娱乐圈甚吃得开工作不断，另外他亦有生意头脑，开店经营饮食生意，曾被契爷黎彼得大爆他有本事身家过亿，被视为TVB钻石级笋盘。

