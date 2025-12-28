58岁周慧敏后台步履蹒跚需搀扶 于台上被近距离拍摄状态曝光

现年58岁的「玉女掌门人」周慧敏（Vivian）近年积极在内地举行巡回演唱会，然而多场演出下来，却屡屡引发争议。不少网民指她年纪渐长，在台上唱歌显得有气无力，让许多粉丝不禁担心她的真实健康状况。

周慧敏神情呆滞需搀扶

周慧敏近日在赣州开唱，有网民于社交平台小红书上传了一段后台影片，画面中的景象更令人忧心。从附设的影片可见，Vivian身穿黑色演出服，神情略显呆滞，并紧紧拖着一位男助手的手，步履蹒跚地缓慢前行。整个过程她都依赖著助手的搀扶，步行速度极慢，与昔日充满活力的形象大相径庭，健康状况似乎响起警号。

周慧敏意外露出双下巴

另外亦有网民分享了周慧敏在台上的近距离演唱片段，从影片可见，她在演唱时确实出现部分网民所指「不够气」的情况。而在没有美颜滤镜的镜头下，可见周慧敏的脸庞比以往圆润不少，更在特定角度下意外露出明显的双下巴，与她一直以来保养得宜的「玉女」形象形成对比。

粉丝望周慧敏好好休息

影片曝光后，立即引发网民热议。虽然有忠实粉丝力撑，认为以58岁的年纪能有如此表现已相当不易，舟车劳顿下状态有所起伏亦属正常。不过，大部分网民都对周慧敏的身体状况表示担忧，希望她能好好休息，不要过于劳累。

