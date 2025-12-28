Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

58岁周慧敏后台步履蹒跚需搀扶 于台上被近距离拍摄状态曝光

影视圈
更新时间：17:00 2025-12-28 HKT
发布时间：17:00 2025-12-28 HKT

现年58岁的「玉女掌门人」周慧敏（Vivian）近年积极在内地举行巡回演唱会，然而多场演出下来，却屡屡引发争议。不少网民指她年纪渐长，在台上唱歌显得有气无力，让许多粉丝不禁担心她的真实健康状况。

周慧敏神情呆滞需搀扶

周慧敏近日在赣州开唱，有网民于社交平台小红书上传了一段后台影片，画面中的景象更令人忧心。从附设的影片可见，Vivian身穿黑色演出服，神情略显呆滞，并紧紧拖着一位男助手的手，步履蹒跚地缓慢前行。整个过程她都依赖著助手的搀扶，步行速度极慢，与昔日充满活力的形象大相径庭，健康状况似乎响起警号。

相关阅读：80年代玉女歌手生日近照曝光美貌依旧 有气无力歌艺屡掀争议 频繁开唱曾被质疑经济困难

周慧敏意外露出双下巴

另外亦有网民分享了周慧敏在台上的近距离演唱片段，从影片可见，她在演唱时确实出现部分网民所指「不够气」的情况。而在没有美颜滤镜的镜头下，可见周慧敏的脸庞比以往圆润不少，更在特定角度下意外露出明显的双下巴，与她一直以来保养得宜的「玉女」形象形成对比。

粉丝望周慧敏好好休息

影片曝光后，立即引发网民热议。虽然有忠实粉丝力撑，认为以58岁的年纪能有如此表现已相当不易，舟车劳顿下状态有所起伏亦属正常。不过，大部分网民都对周慧敏的身体状况表示担忧，希望她能好好休息，不要过于劳累。

相关阅读：刘锡明亲解当年被TVB封杀传闻 传避走台湾全因周慧敏多年 终现身亲自解画

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
23小时前
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
好去处
23小时前
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
影视圈
9小时前
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
18小时前
张学友双手出现离奇状况？近2年半唱逾300场惹健康隐忧
张学友双手出现离奇状况？近2年半唱逾300场惹健康隐忧
影视圈
2025-12-27 11:00 HKT
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
饮食
8小时前
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
影视圈
2小时前
TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅
TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅
影视圈
22小时前
有网民发现一间日式连锁面包店的职员在公厕内清洗面包夹。
连锁面包店职员公厕洗面包夹 网民怒轰宁愿唔洗 店方回应指严重违反指引
社会
22小时前
台湾宜兰7级地震｜在台港人吓亲 首次感受地震 间房突然好似海盗船咁摇
台湾宜兰7级地震｜在台港人吓亲 首次感受地震 间房突然好似海盗船咁摇｜Juicy叮
时事热话
4小时前