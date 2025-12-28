陈豪16万月租新豪宅内笼曝光 楼底高得惊人空间感十足 12岁大仔外貌成熟颜值超越爸爸

现年54岁的TVB视帝陈豪（Moses）与太太陈茵媺（Aimee）结婚12年，育有两子一女，向来是圈中的模范家庭。虽然近年陈茵媺为家庭淡出幕前，但陈豪一直被指为TVB人工最贵的小生，一人之力足以让家人过上优渥生活，近日更举家搬入中半山旧山顶道一伙月租高达16万的复式豪宅。

陈豪大仔外表成熟又靓仔

陈茵媺昨日在社交平台分享了一张温馨的全新全家福，意外令新居的气派内貌曝光。照片中，一家五口坐在圣诞树前，幸福满溢。其中，刚满12岁的大仔陈梓烨（Aiden）成为焦点，他坐在正中间，一头时尚的发型配上俊朗的五官，外貌酷似爸爸陈豪，但更添几分少年感，成熟稳重的模样完全不似只有12岁，可谓「暴风式成长」，颜值大有超越爸爸之势。

陈豪新豪宅内部曝光

除了Aiden的帅气外貌，照片背景所见的新豪宅同样瞩目。从全家福可见，新居客厅空间感极强，显得非常阔落，特别是其超高的楼底，配上巨型落地玻璃窗，采光度十足，气派非凡。据悉，该复式大宅楼底高达14.5呎，可饱览中区市景及维多利亚港海景。早前陈茵媺分享陈豪为她送上爱心咖啡的短片，片中陈豪从楼梯走上来，亦证实了豪宅的复式设计。

陈豪近年越住越豪

陈豪一直是圈中爱妻号，为了让家人住得更舒适，多年来努力工作，更非常有投资眼光。从早期购入将军澳都会駅，到2013年豪掷3,300万买入大埔比华利山别墅，再为子女读书方便而搬到浅水湾及鸭脷洲南湾，每一次搬迁都越住越豪。

