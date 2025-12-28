李思捷旧爱转跑道撞样孙佳君 曾一改性感形象以Skinhead示人 背后原因令人心酸

曾经在TVB节目《美女厨房》担任美味天使的「春卷」王宝葆（前名王宝宝）在2009年与比她年长16岁的李思捷拍拖，「春卷」王宝葆一度视对方为结婚对象，可是有指因当年风流李思捷异性缘太旺，两人最终拍拖4年分手收场，其后「春卷」王宝葆逐步淡出幕前，近年转型成为饮食KOL。

王宝葆一改过去性感尤物形象

转型「饮食KOL」的王宝葆一改过去性感尤物形象，「封胸」兼以前卫Skinhead示人，曾与前港姐冠军陈凯琳合体煮即食面，当时她的Skinhead造型被指撞样徐锦江老婆而成为热话，近日王宝葆又再出动探店，Bob头的造惊变成孙佳君。

「春卷」王宝葆撞样孙佳君

「春卷」王宝葆近期以Bob头造型，四出探店介绍美食，日前拍片介绍港岛区一间火锅店时，发现她撞样孙佳君，尤其封厚的咀唇，更加几可当真。在美国出生及成长的「春卷」王宝葆拥有华人、日本与及蒙古人血统，精通粤语、普通话、英语、、日语，由于身材出众，14岁起已于美国任兼职模特儿，后来回流香港获已故「金牌监制」钱国伟赏识入TVB任《美女厨房》其中一位美味天使，当时因身材惹火而被关注，其后曾与其他美味天使出写真。「春卷」王宝葆在2009年与年长16岁的李思捷拍拖，更视对方为结婚对象，可是有指因李思捷当时异性缘太旺，最终拍拖4年分手收场。

王宝葆曾因病一度离开幕前

「春卷」王宝葆亦参与过电影《Delete爱人》及《追龙II：贼王》等，不过为因病而一度离开幕前，在澳门为营商的男友打理饮食生意，分手后曾重返娱乐圈回内地拍戏。近年转型当饮食KOL，但一洗过去性感尤物形象，「封胸」兼以前卫Skinhead示人，她曾写道：「如果有人对我第一个印象系用靓去形容…我会有啲失望。我唔想因为美貌或缺乏安全感导致我分心，所以我决定完全剪下我把头发。一直令我有心理障碍，就系我会脱发的遗传基因，如果我可以接受自己冇头发，爱自己，甚至乎可以觉得冇头发都靓，我就没有恐惧。我想彻底地去面对将来嘅担忧……」她又认为大家应冲破社会的审美标准，内在美才是真正的「靓」。

