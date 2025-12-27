Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张学友双手出现明显离奇状况？  或预示肝胆功能出问题  近2年半唱逾300场惹健康隐忧

影视圈
更新时间：11:00 2025-12-27 HKT
发布时间：11:00 2025-12-27 HKT

「歌神」张学友的《60+巡回演唱会》香港站近日在红馆盛大揭幕，然而在演唱会的热烈气氛背后，学友的健康状况却意外成为粉丝们热议的焦点。有网民在场外捕捉到学友入馆前的画面，照片中他亲切地与粉丝互动，但其双手手掌却呈现出不寻常的蜡黄色，引起了广大歌迷的担忧。

张学友双手手掌明显发黄

从网民分享的多张照片中可以清晰看到，现年64岁的张学友不论是身穿灰色还是白色卫衣，在与粉丝打招呼或签名时，其手掌中心及手指部分都泛著极其明显的黄色，与周围人的肤色形成鲜明对比。这一细节被镜头捕捉后，迅速在网上发酵。

手掌发黄或预示肝胆功能异常

粉丝们的担忧并非空穴来风。根据网上健康资料显示，手掌异常发黄可能是身体发出的警号，或与多种潜在健康问题有关。最常见的联想是肝胆功能异常，例如因肝炎、肝硬化或胆道阻塞引发的黄疸症状。此外，缺铁性贫血也可能导致皮肤（包括手掌）显得蜡黄。

张学友近2年半唱逾300场个唱

张学友的《60+巡回演唱会》于2023年6月展开，根据网上资料显示，2年半以来他马不停啼唱超过300场，体力消耗巨大，他亦曾因身体不适而临时取消个别场次的演出。如今手掌再露异样，不少忠实粉丝都心痛他过于劳累，担心其身体会「挨唔住」。

张学友手掌发黄跟装香有关？

对于手掌变黄的原因，有部分网民猜测是否与演唱会开演前的装香祈福仪式有关，可能是不小心沾染到香烛的颜色。然而，发布照片的网民却强调，他是在学友装香前见到他本人，因此手掌变黄与装香无关，这让事件更添几分悬疑。

