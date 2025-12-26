前富贵港姐庞卓欣宣布结婚 雪地晒巨型椭圆钻戒劲抢fo 与死敌麦明诗由女拔斗到选美屡传不和

继55岁阮小仪在圣诞节（12月25日）宣布结婚后，娱乐圈再传来一宗喜讯！麦明诗死敌、同届港姐亚军庞卓欣（Ada）今日（26日）boxing day宣布与金融才俊男友Patrick结婚。

庞卓欣巨型椭圆形钻戒劲抢fo

庞卓欣在IG贴上与男友Patrick身在雪地的相片并说：「今年的圣诞节真是太特别了！」相中所见，庞卓欣左手无名指戴有一枚巨型椭圆形钻戒，获男友求婚成功后，庞卓欣和男友Patrick在雪地上亲吻，非常浪漫。

相关阅读：麦明诗死敌庞卓欣受情伤患厌食症 暴瘦至98磅再患暴食症 匿厕所偷食想扣喉

庞卓欣与麦明诗由细斗到大

庞卓欣与麦明诗二人在中小学时就读女拔萃书院，到了2015年，二人不约而且参加香港小姐，入围后同被视为大热门，可惜最后庞卓欣屈居成为亚军，故二人一直被指是由细斗到大的「死敌」。庞卓欣自卸任后未有签约TVB，主力往KOL路线发展。庞卓欣爸爸是股评人、东骥基金管理董事总经理庞宝林，妈妈是香港中文大学兼职导师，姑母为前沙田区议员庞爱兰，有传身家逾亿。2018年庞卓欣在爸爸支持下，斥1200万买入铜锣湾一个700呎单位，成功做业主。庞卓欣2019年与拍拖6年的富三代男友、「钟表大王」孙秉枢长孙孙智威（Solomon）分手，同年再恋上金融才俊男友Patrick，更曾为男友大搞奢华吞拿鱼寿司生日派对，拍拖多年不时高调放闪。

庞卓欣不接受情侣或夫妻之间AA制

庞卓欣曾拍片大谈不接受情侣或夫妻之间AA制：「我拣男朋友都系想迟早结婚，都系因为结婚，所以先拍拖，唔系拍拖嚟做咩啫？咁我就想揾一个男仔系真心想照顾我，唔关钱呢个问题，但我系想男仔主动『呢个女仔我想照顾佢，畀最好嘅嘢佢』，细嘅嘢我畀我唔介意，但其实每个女仔想一个男仔照顾都系好正常，我觉得悭系唔紧要嘅，但系对自己屋企人或者对自己爱嘅人唔好太斤斤计较。」她亦强调自己不是拜金女：「我唔系要做gold digger（拜金女），有层楼先嫁畀一个人，唔系咁，就系通过日常呢啲小小嘅嘢，你知道呢个男仔其实对你有冇诚意。」

相关阅读：富贵港姐庞卓欣误堕骗案损失7万蚊！ 自认蠢爆：上咗人生最重要一课